Deputado defende segurança armada nas escolas

Após os últimos ataques em escolas brasileiras, ganhou notoriedade um projeto de lei que torna obrigatória a implantação de segurança armada nas escolas, de autoria do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP).

“Os planos de segurança pública têm falhado para garantir a segurança dos alunos e professores brasileiros, em razão disso esse projeto de lei mostra-se necessário, para garantir a atualização dos procedimentos de segurança nas escolas. Em razão disso, solicito apoio dos nobres pares para esse projeto de lei, a fim de garantirmos maior segurança para os brasileiros”.

Pela proposta, as escolas das redes públicas e privadas da educação básica de ensino devem, obrigatoriamente, contratar serviço de segurança armada, durante todo ano letivo.

As escolas também seriam obrigadas a emitir um relatório mensal acerca das atividades prestadas pelos servidores contratados, a ser encaminhado para suas respectivas Secretarias ou órgãos superiores.

Na justificativa do PL, Bilynskyj ressalta que o objetivo é garantir a segurança aos cidadãos brasileiros, principalmente crianças, adolescentes e professores, que convivem em ambiente escolar.

“A violência nas escolas de todo o País é um assunto que já vem sendo debatido há anos, a importância do tema se demonstra principalmente em momentos como o vivenciado neste 27 de março, em que um aluno invade a escola em que estuda e ataca professora e colegas, assim como, em tantas outras tragédias vivenciadas”.

O projeto foi protocolado no dia 27 de março, dia em que houve a morte de uma professora em São Paulo. No dia 28 de março, uma adolescente de 16 anos invadiu uma escola e fez vários disparos em uma escola municipal na zona rural de São Luís, no Maranhão.

FONTE: DIÁRIO DO PODER