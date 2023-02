Deputada Mayra Dias solicita Delegacia da Mulher para Parintins e delegada para Maués

O crescimento da violência contra a mulher e a grupos com vulnerabilidades no interior do estado foi o tema do discurso da deputada estadual Mayra Dias (Avante), ontem (16), na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ela solicitou o desmembramento da delegacia da mulher que funciona dentro da unidade geral de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) e a designação de uma delegada para a cidade de Maués (distante a 267 quilômetros de Manaus).

Durante sua justificativa, a parlamentar apresentou dados comparativos dos últimos anos. “Em 2022, foram 12 homicídios. Só em janeiro deste ano foram seis, ou seja, em um mês já atingimos 50% dos casos registrados em 12 meses do ano passado”, alerta.

Os dados foram levantados durante visita feita no fim de semana na cidade de Parintins onde conversou com os delegados Adilson Cunha do 3º Distrito Integrado de Polícia (3º DIP) e Marna Miranda da Delegacia Especializada (DEP).

Com relação à violência contra mulheres, idosos e crianças, a parlamentar diz que os números são assustadores. “Em 2023, em dois meses já são 89 pedidos de medidas protetivas”, afirmou.

Além dos números alarmantes, a delegacia especializada acumula o trabalho do que poderia ser atendido por outras unidades policiais. Em Manaus, por exemplo, existem as delegacias do idoso, da criança e adolescente, do menor infrator e da mulher. Em Parintins todos esses atendimentos são feitos por uma delegada, um escrivão e 5 investigadores, o que justifica o requerimento ao Governo do Amazonas solicitando a construção do prédio para a especializada e, assim, desmembrar da delegacia geral.

Enquanto estava na delegacia, Mayra Dias acompanhou a situação de um caso de violência sexual onde uma criança seria ouvida em depoimento e no mesmo ambiente estava o suspeito sendo conduzido. “Como mãe, é chocante uma criança estar passando por violência e estar vivenciando essas situações de mais constrangimento”, lamentou.

Delegada para Maués

Da tribuna do plenário Ruy Araújo, a deputada Mayra Dias apresentou requerimento solicitando a designação de uma delegada para atuar no município de Maués. O apelo já é feito há muito tempo pelos próprios moradores da terra do guaraná que, em 2022, registrou 115 casos entre violência doméstica e solicitações de medidas protetivas.

No último dia 12 de fevereiro, uma mulher foi agredida com golpes de gargalo de garrafa e conduzida para o hospital da cidade com vários cortes nas costas. “Eu conto muito com a sensibilidade do governador e apoio dos colegas deputados e deputadas para que juntos possamos contribuir para atenuar ou encontrar meios para acabar com a violência contra a mulher”, falou.

Com informações da assessoria