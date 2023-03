Deputada Mayra Dias indica ao Governo a criação do Centro de Acolhimento LGBTQIAP+

A deputada estadual Mayra Dias repercutiu ontem (28), na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Dia Nacional do Orgulho LGBTQIAP+. Na oportunidade, apresentou requerimento que indica ao Governo do Estado a construção de um Centro de Acolhimento para pessoas LGBTQIAP+.

Conforme a parlamentar, a construção do centro será uma forma de combater o preconceito, a discriminação e a violência, bem como garantir a inclusão social e a cidadania como forma de proteção e acolhimento.

“A LGBTIfobia provoca violência física e, em muitos casos, até homicídios. O centro contribuirá para conscientização sobre a importância do combate ao preconceito e homofobia para que juntos possamos ter uma sociedade igualitária”, afirmou.

Mayra parabenizou a ação desenvolvida pela Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Jussara Pedroso, que pela primeira vez iluminou o Teatro Amazonas com as cores do arco-íris, em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIAP +.

Com informações da assessoria