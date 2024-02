O secretário de Comunicação Israel Conte, é a mais nova vítima da Prefeitura de Manaus a sofrer ataques anônimos nas redes sociais e aplicativos. Ontem (20), o jornalista registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos e afirmou que está certo de que polícia chegará rapidamente aos autores das publicações.

Um vídeo anônimo postado nas redes acusa o secretário de beneficiar, com dinheiro público destinado a investimentos em publicidade, alguns portais de Parintins, que segundo informações, pertenceriam a um único dono.

Em nota publicada no Instagram, Israel Conte afirma ter confiança no trabalho da polícia. No início do mês, a Polícia Federal deflagrou uma operação que revelou suspeitos de publicar um vídeo com informações falsas, feitas com a ajuda da inteligência artificial, contra o prefeito David Almeida.

“Registrei um Boletim de Ocorrência na delegacia que apura crimes cibernéticos. A polícia vai certamente chegar rápido a quem atentou contra a minha honra. Ele também responderá na Justiça pelas ameaças e chantagens que vêm fazendo. Os porões da internet têm sido usados pelos covardes e inescrupulosos, mas não existe anonimato e os criminosos sempre são desmascarados”, diz a nota publicada pelo secretário.

Por Márcia Costa Rosa