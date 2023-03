Demi Moore se muda para casa de Bruce Willis para ajudar atual esposa a tratá-lo

O objetivo da ex-mulher do ator é apoiar Emma Heming Willis enquanto ela passa pelo desafio de conviver com o astro.

A atriz Demi Moore teria se mudado para a casa do ex-marido Bruce Willis para ajudar sua atual esposa, Emma Heming Willis, a tratá-lo enquanto ele enfrenta sintomas de demência.

Segundo uma fonte do site Radar, “Demi se mudou e ela não vai embora até o final”.

O objetivo é apoiar Emma enquanto ela passa pelo desafio de conviver com o astro, que não lembra de pessoas e, segundo relato de um parente, tem se mostrado agressivo. “Demi tem sido uma rocha para a família e está determinada a garantir que todos os dias de Bruce na Terra sejam preenchidos com amor”, acrescentou a fonte.

Vale lembrar que a estrela de ‘Ghost’ e suas filhas já tinham convivido com a esposa e as filhas do segundo casamento de Willis durante a pandemia, quando todos decidiram passar a quarentena juntos na mesma residência.

No início de 2022, toda a família estendida do ator, incluindo as filhas adultas de Willis e Moore, também se juntaram para anunciar a aposentadoria do astro de ‘Duro de Matar’ devido ao seu diagnóstico de afasia, condição que afetava sua capacidade de decorar diálogos. Em 16 de fevereiro, a família divulgou um novo comunicado no Instagram informando que a condição tinha progredido “e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD)”.

Com informações da Pipoca Moderna