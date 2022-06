Delegado Péricles vai acionar PGE-AM para manter segunda lista da Polícia Civil

O deputado estadual Delegado Péricles afirmou, na manhã de hoje (29), que acionará a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) para que entre com um pedido de suspensão da liminar que exclui a segunda lista de aprovados no concurso da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), publicada no último dia 13 pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o parlamentar, o acréscimo de aprovados não gera ônus para os já classificados, beneficia mais pessoas e, principalmente, favorece a segurança pública.

“O juiz claramente foi induzido em erro porque claramente não há nenhum prejuízo aos aprovados na primeira lista. Entrarei imediatamente em contato com a PGE para que faça uma suspensão de liminar e resolva essa questão. O que queremos aqui é dar oportunidade para mais aprovados seguirem no certame, considerando que há muitas vagas para serem ocupadas na Polícia Civil”, afirmou o deputado.

Péricles encampou a luta pela equiparação proporcional de provas corrigidas para os cargos de delegado, perito e investigador como foi garantido em edital aos candidatos a perito. O deputado foi o autor de requerimento que solicitou ao Governo do Estado o aumento de seis vezes em relação ao total de vagas do número de correções.

“O aumento do número de correções e consequente aprovação de mais concursados também permite ao Estado criar um cadastro reserva, que pode suprir a segurança pública sem que necessariamente o governo precise investir montante para a realização de novo certame. Isso é bom para a população, que tem o reforço devido na segurança pública e, ao mesmo tempo, vê o dinheiro público sendo tratado com responsabilidade”, concluiu.

Com informações da assessoria