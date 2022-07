Delegado Péricles está no Rio de Janeiro para apoiar candidatura de Bolsonaro à reeleição

O deputado estadual Delegado Péricles (PL) está no Rio de Janeiro para representar o Partido Liberal (PL) no Amazonas na Convenção Nacional da sigla que oficializará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O evento será realizado no Maracanãzinho, amanhã (24).

Péricles é vice-presidente do PL no estado e segue como um dos parlamentares no país que se mantém fiel ao chefe do executivo federal desde sua eleição, em 2018.

“São quatro anos de luta intensa contra a corrupção, a favor dos valores, da família, do amor à Pátria. Não tem sido fácil, mas nosso presidente segue firme e eu acredito sim que irá no voto popular garantir continuidade à esse projeto. E eu, como sempre estive, estarei aqui presente neste momento histórico de oficialização da candidatura dele”, afirmou o parlamentar.

Péricles está no primeiro mandato e também tentará reeleição, mas para deputado estadual.

Com informações da assessoria