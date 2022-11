Delegado Péricles declara apoio à reeleição de Roberto Cidade para presidência da Aleam

O deputado estadual Delegado Péricles confirmou, na manhã de hoje (8), apoio à reeleição do deputado Roberto Cidade à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). De acordo com Péricles, a forma de condução de Cidade foi justa, correta e merece ser mantida.

“Pela forma que ele conduziu os trabalhos na Assembleia Legislativa, sempre tratando de forma igualitária situação, oposição ou independentes, eu declaro meu apoio à reeleição do deputado Roberto Cidade”, afirmou Péricles.

Atual secretário geral da Aleam, Péricles se une à lista de parlamentares que nas últimas semanas declararam apoio ao atual gestor da Casa Legislativa.

Com informações da assessoria