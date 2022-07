Delegado Péricles alerta para aumento de roubos a ônibus e quer transparência nos dados

O aumento em 64% nos roubos ao transporte coletivo no Amazonas, entre maio de 2021 e o mesmo mês de 2022, é alvo de nova contestação do deputado estadual Delegado Péricles (PL). Desde abril deste ano, o parlamentar tem levado à Tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) números que mostram ausência de gestão da segurança pública diante do crescente número de abordagens criminosas em ônibus.

“Eu seguirei denunciando a ineficácia de gestão sobre esse tema enquanto eu perceber que a população tem sofrido com roubos e tem até mesmo sido vítima de tentativas de homicídios enquanto só está tentando ir trabalhar ou voltar pra casa”, afirmou Péricles.

No último dia 30 de junho, o deputado estadual subiu à Tribuna da Aleam para denunciar o aumento em 11% no número de roubos a passageiros do transporte coletivo de Manaus, em comparativo com mesmo período de 2021. De acordo com dados obtidos pelo parlamentar, 1150 roubos a passageiros já foram contabilizados entre os meses de janeiro e abril deste ano.

“Aproveito pra denunciar a retirada desses dados do portal da SSP/AM. Transparência é a base da gestão pública. Dados desfavoráveis ou não precisam constar lá”, concluiu.

Com informações da assessoria