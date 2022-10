Delegado da PC-AM é vítima de latrocínio em Belém

Era por volta das 21h quando o delegado Aldeney Goes Alves estava dentro de uma farmácia no bairro da Sacramenta. Nas imagens é possível ver ele efetuando um pagamento quando dois criminosos entram no local.

Um suspeito está de bermuda azul e camisa preta e o outro está de calça e camisa e boné vermelho. Ambos chegam e vão direto ao caixa de pagamento, onde o delegado está.

Eles apontam as armas para o policial e tentam tirar algo das mãos dele. Na sequência, o homem de camisa preta e bermuda azul efetua vários tiros.

Aldeney Goes Alves cai no chão e os bandidos fogem rapidamente do local. A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar informou que intensificou as buscas no bairro da Sacramenta e áreas vizinhas para identificar e prender os envolvidos na morte de um delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, após reagir a um assalto, na noite de sexta-feira (28).

Já a Polícia Civil disse que investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências são feitas para localizar os suspeitos.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.

*Com g1