Com o apoio do Governo do Amazonas, 17 estudantes das redes estaduais e municipais de ensino, três professores e quatro representantes da Comissão Organizadora Estadual – COE embarcaram na manhã deste domingo (05/10) para representar o estado na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) com o tema “Educação e Justiça Climática”, que ocorre em Brasília, nos dias 6 a 10 de outubro.
Os estudantes da delegação estão matriculados do 6º ao 9º do ensino fundamental, oriundos de Manaus e dos municípios de Parintins, Barreirinha, Itacoatiara e Caapiranga. A comitiva será acompanhada e orientada pela equipe do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade (DPDI), através da Coordenação de Educação Ambiental (CEA) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).
O diretor do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade (DPDI), da Secretaria de Educação, Mailson Rafael Ferreira, detalhou como foi a escolha dos 17 estudantes que irão representar o Amazonas na conferência nacional.
“Nós fizemos aqui no nosso estado as etapas escolares, depois a etapa estadual, onde a gente recebeu os estudantes de diversas escolas, municípios, depois a gente fez a escolha dos melhores projetos que iriam a Brasília nos representar”, disse.
Com representatividade e diversidade, o grupo é formado por estudantes de escolas indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e inclui também um aluno surdo, simbolizando o compromisso do Amazonas com a inclusão e a valorização da diversidade cultural.
Projetos Inovadores e Representatividade
Um dos representantes do Amazonas será o aluno surdo Gustavo Rocha, da Escola Estadual (EE) Augusto Carneiro dos Santos, que atende, há mais de 40 anos, crianças e adolescentes com surdez. Sob a orientação do professor Klilton Barbosa, o jovem desenvolveu o projeto sobre a polinização nos quintais urbanos com a presença das abelhas indígenas, sem ferrão.
“Durante esse período, o Gustavo criou e acompanhou o manejo das abelhas. Nós conseguimos muito sucesso com isso, que também ocorreu uma produção de mel, 700 ml de mel, que nós conseguimos na própria escola. Foi fornecido no horário do lanche, todos eles consumiram”, disse.
O aluno comentou sobre a expectativa de apresentar seu projeto na etapa nacional. “Estou muito ansioso para a viagem, para conhecer as pessoas, comunicar, ensinar sobre o meu projeto”, destacou.
Representando o interior do Amazonas, a estudante Verônica Soraya, 14, da Escola Estadual Prof. Vicente Geraldo de Mendonça Lima, natural de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), teve seu projeto selecionado para participar da etapa estadual da conferência “Sexta sociocultural: Regenerar o ambiente, cuidar da mente”.
A jovem explicou os objetivos do projeto, destacando que ele “é de suma importância porque, além de traduzir a essência da justiça climática, também aborda as questões emocionais dos estudantes”.
Sobre a oportunidade de representar o Amazonas, expressou um misto de responsabilidade e gratidão: “Sim, é um peso muito grande, mas se Deus quiser, já deu tudo certo. É uma honra estar participando da conferência e poder representar o Amazonas assim”, comenta.
Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
A 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (6ª CNIJMA), intitulada “Vamos Cuidar do Brasil com Educação e Justiça Climática”, é uma iniciativa promovida pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em parceria com os Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
O tema de 2025 é “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, e faz parte do movimento de preparação do país para a Conferência do Clima (COP30), em Belém (PA). O objetivo é tornar as escolas espaços de formação, protagonismo e transformação frente às mudanças climáticas.
Cada estudante será acompanhado pelo professor coordenador do projeto. Durante a conferência nacional, serão realizadas diversas atividades e vivências formativas destinadas aos estudantes, com produção de materiais de educomunicação que tornam públicos os compromissos e as propostas dos alunos delegados. Além disso, os educadores e demais integrantes das delegações estaduais também participarão de encontros formativos.