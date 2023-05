Defesa de Jair Bolsonaro vai alegar que Cid e seguranças falsificaram ‘em proveito próprio’

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai alegar que o tenente-coronel Mauro Cid e os seguranças presos na operação da Polícia Federal que mira fraudes em cartões de vacinação falsificaram os documentos “em proveito próprio”.

Segundo apurou a colunista do UOL Thaís Oyama, a defesa do ex-presidente tem disseminado que Jair Bolsonaro não sabia o que os seus assessores estavam fazendo. Além de Mauro Cid, foram presos na operação o sargento Max Guilherme Machado de Moura e o capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro, então seguranças do ex-presidente.

“Qual a tese do proveito próprio que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está disseminando? É que eles também têm o direito a visto A1, mas só quando acompanham a comitiva de um presidente, ou ex-presidente, no caso ele era presidente da República ainda quando foi pros EUA. Esse visto A1 é diplomático e isenta o portador da jurisdição que está valendo no momento. Isso quer dizer que tanto um quanto o outro não precisariam apresentar o certificado de vacinação porque estavam na comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro”, disse Thaís Oyama.

“O proveito próprio, diz a defesa do Jair Bolsonaro, estaria nas viagens subsequentes. Por causa da mudança de turno dos seguranças eles foram e voltaram dos EUA, duas ou três vezes. E nessas idas e voltas eles já não estavam mais na comitiva presidencial e, portanto, teriam de entrar como passageiros comuns”, completou.

Oyama ainda afirmou que, no dia da prisão, uma fonte que conversou com os dois seguranças afirmou que eles confirmaram que não tomaram a vacina.

“Perguntados, disseram que não tomaram vacina contra a covid. E nós sabemos que tem dois registros de vacina, tanto para o sargento Max quanto para o capitão Cordeiro, no sistema do ConectSUS e também em Duque de Caxias, como no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro”, relata Oyama.

Bolsonaro riu e fez piadas com aliados sobre o caso de cartão de vacina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstra despreocupação com relação à operação que apura uma possível fraude em seu cartão de vacinação e não acredita que a Polícia Federal encontre alguma mensagem comprometedora em seu celular.

Segundo apurou a colunista do UOL Thaís Oyama, Bolsonaro fez um voo de Brasília para São Paulo neste final de semana e se mostrou bastante contente e tranquilo.

Segundo pessoas que estiveram com ele neste final de semana, ele estava contando piadas no avião, posou para várias selfies com a tripulação e passageiros. Ele estava mostrando para várias pessoas uma reportagem que saiu mostrando que o email que consta numa suposta ficha de vacinação no sistema municipal de São Paulo trazia um e-mail do presidente Lula, ou um email que continha o nome de Lula, lula@gmail.com.

Segundo Thaís Oyama, Bolsonaro está confiante de que não será possível encontrar mensagens comprometedoras em seu celular já que ele apagaria todas as conversas.

“Ele acha que não tem de ter preocupação porque, segundo uma fonte próxima dele, o ex-presidente Bolsonaro tem mania de perseguição e isso faz com que ele não guarde nada, faz com que ele apague, segundo uma fonte, até mensagens de ‘ok’. Portanto estaria despreocupado em relação ao risco de que a Polícia Federal consiga achar alguma conversa comprometedora dele com aliados, seja sobre o cartão de vacinação, seja, por exemplo, em relação aos episódios de 8 de janeiro”, analisa Oyama.

Com informações de Thaís Oyama / Uol News