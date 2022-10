Defensoria realizou mais de 23 mil atendimentos em três anos no Médio Solimões

Para o defensor público geral, Ricardo Paiva, trabalho da instituição na região conquistou o reconhecimento da população em virtude da qualidade dos serviços prestados

Com pouco mais de três anos de existência, o Polo do Médio Solimões da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou mais de 23 mil atendimentos na região. Além de Tefé, onde está sediada, a unidade também atende os municípios de Alvarães, Uarini, Jutaí, Juruá, Fonte Boa, Maraã e Japurá.

Somente no segundo semestre de 2019, o total de atendimentos da unidade foi de 3.852. A área de Família foi responsável por 1.736 atendimentos. Já as áreas Cível e Criminal totalizaram 1.139 e 977 atendimentos, respectivamente.

À medida que o trabalho da Defensoria foi se tornando conhecido pela população, por meio do Polo do Médio Solimões, os números de atendimentos passaram a se multiplicar.

Em 2020, por exemplo, a soma total dos serviços prestados à população foi de 4.146. Em 2021, saltou para 7.377. E em 2022, totaliza 8.244 até outubro deste ano.

Direitos

“Os números mostram o quanto a Defensoria faz a diferença na vida da população. Quanto mais as pessoas tomam conhecimento dos seus direitos, mais a Defensoria é demandada”, sustentou Daliana de Sá Ferreira, servidora concursada que atua no polo desde a inauguração, em julho de 2019.

De lá para cá, aliás, os atos judiciais praticados pela DPE-AM no Médio Solimões somam 14.476. São ações que envolvem as áreas de Família, Cível, Criminal, defesa da mulher vítima de violência, medidas contra a violência obstétrica, em favor de minorias e procedimentos que visam garantir o direito do consumidor.

“Embora o trabalho seja intenso, nosso objetivo é fazer mais pela população”, disse a defensora Thaysa Torres Souza, que faz parte do time de defensoras e defensores da unidade.

Além dela, atuam no Polo do Médio Solimões os defensores Pedro Paiva, Elton Staub, Suian Lopes, Thays Pereira e Gustavo Cardoso, coordenador da unidade.

“Temos aqui um povo acolhedor, com diversas vulnerabilidades. Apesar das dificuldades logísticas, nosso esforço é sair do ‘script judicial’, vencer a burocracia e ouvir de perto as necessidades da população”, afirmou Suian Lopes, que tomou posse como defensora em julho deste ano e está há pouco mais de dois meses em Tefé.

Reconhecimento

Na avaliação do defensor público geral, Ricardo Paiva, que fez uma visita institucional ao Polo do Médio Solimões esta semana, o trabalho da Defensoria na região vem conquistando o reconhecimento da população em virtude da qualidade dos serviços prestados.

“Isso é fruto do esforço dos servidores, estagiários, defensores e defensoras que entendem as peculiaridades da população local, compreendem as necessidades dos assistidos e tratam com respeito cada demanda que recebem”, sustentou Ricardo Paiva.

Acompanhado do diretor administrativo da DPE-AM, Rudson Nunes, o defensor geral apresentou aos servidores e defensores o projeto de construção da nova unidade do Polo do Médio Solimões, cuja construção deve ter início em 2023.

Orgulho

Para Àdryan Silva, servidor concursado da Defensoria, e que completou um ano de atuação na unidade nesta terça-feira, 4 de outubro, é gratificante exercer como ofício uma função pública que tem como principal missão prestar serviço a quem mais necessita. “O sentimento é de orgulho”, assegurou.

