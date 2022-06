Defensores da BR-319 vão fechar Avenida Mário Ypiranga com carretas e caminhões

A Avenida Mário Ypiranga Monteiro, antiga Recife, será fechada com carretas e caminhões pela Associação dos Amigos e Defensores da BR-319.

O evento está previsto para a próxima segunda-feira (27).

Segundo o presidente da Associação, André Marsílio, a manifestação será um protesto da entidade contra portaria do DNIT de Brasília, que transferiu todas as competências sobre o chamado Trecho do Meio da rodovia para a esfera do DNIT Rondônia.

Conforme Marsílio, a mudança é fatal para as esperanças da população amazonense de ver o polêmico trecho pavimentado. “A mudança é uma tragédia e por isso nós vamos lutar enquanto tivermos forças, ninguém vai nos parar”, disse ele por telefone ao Portal da Floresta.