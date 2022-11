Deborah Secco é criticada por look como comentarista na Copa do Mundo

Deborah Secco integra o time de celebridades escalado pela Globo para a cobertura da Copa do Mundo de 2022 e dividiu opiniões pelo visual na estreia como comentarista. A atriz escolheu um cropped e calcinha à mostra para a primeira participação no “Tá na Copa”, do SporTV, e recebeu críticas pelo look nas redes sociais.

A artista já havia exibido anteriormente a escolha do visual para a estreia, look que contou com um corte da tradicional camisa da emissora na cobertura do evento. Ao publicar novas fotos com o look personalizado no Instagram, seguidores criticaram a escolha nos comentários da postagem.

“Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal”, dizia o comentário de uma pessoa, que acumulou mais de mil curtidas na rede social.

“Meu Deus! Que figurino é esse? Nada a ver com a ocasião. Desculpa, mas estamos em Copa do Mundo e não em desfile de Carnaval”, opinou um usuário. “Sou fã da Deborah, mas não gostei da roupa. Ela não precisa se expor dessa forma. É linda, talentosa, inteligente e sozinha fala mais do que a roupa que veste. E o programa não pedia isso. Essa calça é para quem quer apelar e chamar atenção”, avaliou mais um.

Em meio às críticas, Secco também foi elogiada por algumas celebridades. “Maravilhosa”, escreveu Pabllo Vittar. “Que gata”, pontuou Sabrina Sato. “Amei, lindona”, comentou Bárbara Coelho.

*Com informações de IG