De Bruna Marquezine a Emicida: os nomes artísticos dos famosos

A entrada no hall da fama, às vezes, faz com que algumas celebridades precisem criar personalidades e, até mesmo, trocar de nome na busca pelo destaque.

De homenagens às sugestões de parentes, o iG Gente preparou uma lista com artistas que deixaram os nomes verdadeiros de lado para encarar o mundo das celebridades.

Emicida

Leandro Roque de Oliveira talvez seja um nome desconhecido do público, já que o cantor é conhecido por Emicida. Alguns devem questionar o motivo do nome que se deu a partir do próprio rap.

Quando participava das batalhas de rima, os seus o chamavam de assassino, já que ele “matava” os oponentes. Assim, o artista juntou a palavra ‘MC’ com ‘homicida”, se tornando Emicida.

Depois, ele ainda resolveu criar um acrônimo, criando E.M.I.C.I.D.A – Enquanto Minha Imaginação Compuser Insanidades Domino a Arte.

Lexa

Apesar do nome verdadeiro ser Léa, a cantora ganhou o nome artístico quando ainda era uma criança. Muito fã da apresentadora Xuxa Meneghel, a mãe da artista resolveu colocar um X no meio para fazer uma homenagem para a rainha dos baixinhos.

Em 2016, Lexa ganhou na Justiça o processo que pedia a inclusão do pseudônimo no registro de nascimento. Sendo assim, esse também é o nome de batismo da artista.

Lima Duarte

O ator, na verdade, se chama Ariclenes Venâncio Martins e o nome artístico chegou ainda na infância quando a mãe sugeriu que ele usasse o nome do guia de luz. Segundo ela, o filho conseguiria ser feliz na carreira de acordo com isso.

Susana Vieira

Mesmo com um nome considerado comum, Susana Vieira se chama Sônia Maria. Quando chegou na TV Tupi para trabalhar, foi questionada por um diretor se ela se incomodaria em trocá-lo, já que havia outra atriz com o mesmo nome. Foi assim que a atriz aproveitou para utilizar o nome da irmã, o qual ela revelou sentir inveja.

Fernanda Montenegro

Considerada uma das maiores atrizes brasileiras Fernanda Montenegro, na verdade, se chama Arlette Pinheiro Monteiro Torres. Assim como outros artistas, achou melhor escolher outro nome para iniciar a carreira.

Foi ela mesma quem criou Fernanda Montenegro, inspirada por livros. Com poucas pessoas a chamando de Arlette, ela resolveu seguir com o legado de ‘Fernandas’ e acabou colocando o mesmo nome na filha, Fernanda Torres.

Bruna Marquezine

Um dos sobrenomes que já identificam diretamente o artista é o de Bruna Marquezine. Porém, esse não é o verdadeiro nome da atriz. Bruna Reis Maia virou Marquezine quando ela ingressou na primeira agência.

Com sugestão dos pais, ela adotou o sobrenome da avó e, desde então, é conhecida, até internacionalmente, como Bruna Marquezine.

Xuxa

O nome único da Rainha dos Baixinhos carrega uma história impressionante. Se fosse menina, os pais da apresentadora colocariam o nome de Morgana Sayonara e, se fosse menino, Ivan ou Jandrei. Com um parto muito difícil, o pai de Xuxa teria que optar pela vida da esposa ou da filha, após escolher a mulher, ele prometeu que se a bebê sobrevivesse se chamaria Maria das Graças, e assim aconteceu.

A mãe de Xuxa não gostou muito da mudança, porém, entendeu o significado. Agora, foi Bladimir, irmão da apresentadora, quem criou o famoso apelido. Quando os pais voltaram da maternidade com a caçula, Blad declarou: “É a minha Xuxa”. Foi assim que ela ficou marcada tanto para os fãs e admiradores, quanto para a família.

Silvio Santos

Nos anos 80, o dono do SBT explicou a origem do nome Senor Abravanel ao contar que é descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu financista responsável pelas finanças da Espanha e Portugal no século XV.

“Aqui no Brasil não existe Dom. O título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que ‘Dom é frescura’ e ele colocou Senor, Senor quer dizer ‘Dom Abravanel'”, contou ele em rede nacional.

Já o nome artístico veio na juventude. Como a mãe achava difícil pronunciar ‘Senor’, começou a chamá-lo de Silvio. O sobrenome tem outra história. Para participar de um programa de calouros na rádio, ele decidiu usar ‘Santos’, já que se usasse ‘Abravanel’, a produção saberia que ele havia tentado outra vez.

Camila Pitanga

A atriz resolveu levar o legado do pai, Antonio Pitanga, ao fazer a escolha do nome artístico. No início da carreira, o ator foi escalado para interpretar o personagem Pitanga no filme ‘Bahia de Todos dos Santos’.

Com a representatividade no nome do personagem, ele resolveu incorporá-lo no seu. E para continuar com a lembrança do pai na própria carreira, Camila, que se chama Camila Manhães Sampaio, incorporou o sobrenome também para a atuação.

