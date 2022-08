David enfatiza decisão de impulsionar o esporte durante a Corrida da Guarda Municipal

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã de hoje (7), da 2ª edição da Corrida da Guarda Municipal, evento realizado no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste, e que faz parte das comemorações do aniversário de 73 anos da instituição. Durante a prova, organizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), o gestor municipal destacou os investimentos realizados pela Prefeitura de Manaus para impulsionar a prática esportiva na capital amazonense.

“Essa é a 2ª corrida da Guarda Municipal em comemoração aos 73 anos de existência da instituição que passou por uma reformulação na nossa gestão. É um novo momento. Agora, a Guarda passa a ser armada, equipada, treinada, comandada por um secretário muito competente que é o Sérgio Fontes. A gente celebra esses 73 anos com a corrida trabalhando a transversalidade do esporte para ter melhor qualidade de vida. Então, eu parabenizo todos os envolvidos e é isso que a prefeitura tem feito, trabalhar de todas as formas”, afirmou Almeida.

O secretário da Semseg, Sérgio Fontes, afirmou que a realização do evento serviu para apresentar ao público a nova cara da Guarda Municipal, que agora irá colaborar com os demais órgãos responsáveis para garantir a segurança da população manauara.

“A Guarda Municipal de Manaus é uma instituição que já tem prestado um excelente serviço à comunidade manauara, mas, por determinação do prefeito, ela vai ser repaginada para ampliar as suas atribuições e procurar servir melhor a população de Manaus. Nós estamos iniciando uma nova fase com a guarda armada, saindo da simples proteção patrimonial para efetivamente colaborar com a segurança pública com os demais órgãos de segurança”, informou Fontes.

A Corrida da Guarda Municipal contou com os percursos de 5 e 10 quilômetros e reuniu mais de mil participantes, que usaram a prova para se desafiar, como o gari Jean Pereira, 44 anos, que participou da categoria Elite. “Foi uma corrida muito boa. Quero parabenizar a Guarda Municipal por essa corrida e dizer que provas como essa são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas. É muito importante para a saúde”.

Solidariedade

Presente na organização do evento, o Fundo Manaus Solidária (FMS) realizou arrecadação de alimentos que serão doados para famílias em vulnerabilidade social.

“Estamos envolvidos na organização dessa corrida, onde, além das pessoas fazerem um esporte, também trazem alimentos que arrecadamos para entregar para aquelas famílias em vulnerabilidade. Conseguimos arrecadar em torno de 300 quilos de alimentos”, explicou o titular da pasta, Emerson Castro.

Maratona

A 2ª edição da Corrida da Guarda Municipal serviu como um esquenta para a principal corrida pedestre do Amazonas, a Maratona Internacional de Manaus, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro, em comemoração dos 352 anos de Manaus. “Esse é um convite que a gente faz para a Maratona de Manaus e é uma oportunidade que temos de poder estar comentando o esporte e trabalhando a saúde”, salientou o prefeito David Almeida.

Participando de provas de rua desde abril deste ano, Monalisa Rodrigues, 25, revela que a prática esportiva entrou em sua vida após um convite feito por uma amiga. Assim, ela fez do esporte um hobby e comemora o surgimento de novas provas pela cidade.

“É bem animador e encoraja a gente a ter uma vida saudável. Manaus inteira está correndo e é gratificante saber disso, inclusive o nosso prefeito David Almeida estava correndo no meio do povo. Vale a pena praticar a modalidade, pois nos ajuda a trabalhar a mente e mandar embora o estresse. Já estou inscrita para a Maratona de Manaus. Estou ansiosa e preciso me preparar, mas aproveitamos as provas como um treinamento”, afirmou a corredora.

Com informações da Semcom