David Assayag e Márcia Siqueira serão atrações em feira de artesanato amazônico no RJ

O levantador de toadas David Assayag e cantora Márcia Siqueira são as atrações amazônicas da feira “Trama Canoê” que terá início na sexta-feira (11), no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB, localizado na Praça Tiradentes, Centro do Rio de Janeiro. O evento faz parte do projeto “Ocupações” e visa divulgar a arte produzida de forma sustentável por artesãos e artesãs de todos os Estados brasileiros e o Amazonas foi o escolhido para o mês de novembro.

A exposição contará com produtos da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN), Comunidade Indígena Nova Esperança e dos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Maués, Rio Preto da Eva, Novo Airão, e Careiro Castanho. A exposição tem como curadora, a diretora-presidente da Associação Zagaia Amazônia, Rozana Trilha. O projeto expográfico da exposição foi elaborado pelo designer brasileiro, Sérgio J. Matos, e o grafiteiro Raiz Campos, que irá apresentar a sua arte através do grafismo no Tupé.

Identidade

Para o cantor amazonense David Assayag, o convite para participar da mostra significa muito porque demonstra que tanto a arte produzida por artesãos e as músicas compostas pelos artistas da terra, estão intimamente ligadas. “Os artistas da Amazônia são muito versáteis e quase sempre ligados ao nosso mundo verde. Essa conexão está muito presente tanto no artesanato quanto nas obras cantadas pelos nossos mais destacados poetas”, externou David.

Ele também fez questão de destacar que muitos de seus amigos e conhecidos compositores, são também artesãos. “Eu conheço inúmeros compositores que tem como primeiro ofício a arte do artesanato. Eu diria até que compor é mais hobby porque para muitos deles, o ganha pão vem mesmo do entalhe em madeira e outras artes feitas com as mãos”, comentou David Assayag.

Com informações da assessoria