O prefeito David Almeida vistoriou, neste domingo, 5/10, as obras do novo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e da Casa de Passagem, localizados na avenida Joaquim Nabuco, próximo à feira da Manaus Moderna, no Centro, acompanhado do secretário Saullo Vianna, da subsecretária operacional e de assistência social, Dermy Rayol, e do subsecretário operacional de gestão, Nildo Mello, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A agenda também incluiu visita ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Mutirão, na zona Norte, com entrega prevista para dezembro deste ano.
Durante a vistoria no Centro Pop e na Casa de Passagem, o prefeito destacou a importância desses espaços para o acolhimento e a reintegração social de pessoas em situação de rua. “Este espaço será o refeitório da Casa de Passagem, que funciona ao lado do Centro Pop. Aqui, as pessoas terão atendimento 24 horas, com serviços de assistência social, oportunidades de empregabilidade e, acima de tudo, a transformação da vida dessas pessoas”, afirmou David Almeida.
A Casa de Passagem terá capacidade para 80 pessoas, oferecendo acolhimento integral, incluindo kit higiene, alimentação, vestuário, banho diário, orientação social e encaminhamento para oportunidades de trabalho. “Não queremos que nenhum amazonense ou manauara continue dormindo em calçadas sem assistência. Manaus é a cidade das oportunidades, e é isso que estamos promovendo”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.
O secretário Saullo Vianna explicou que o Centro Pop é um equipamento de acolhimento diurno, destinado a fornecer alimentação, descanso, atendimento de saúde e oportunidades de reinserção social e laboral. Já a Casa de Passagem funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo suporte integral em saúde, higiene, alimentação e encaminhamentos profissionais.
Visita ao Cras do Mutirão
No bairro Mutirão, David Almeida vistoriou a 20ª e última unidade do Cras a ser reformada, dentro do programa de modernização das estruturas de assistência social da cidade. “Manaus tem 20 estruturas de Cras, e já entregamos 19. Nesta 20ª unidade, iniciamos a reforma, para que possamos entregá-la em dezembro. Resolvemos todos os problemas burocráticos que atrasavam a obra e, agora, avançamos para concluir o ciclo de modernização das estruturas de assistência social da cidade”, afirmou o prefeito.
O secretário Saullo Vianna reforçou que o Cras do Mutirão terá espaço ampliado, maior capacidade de atendimento e estrutura física adequada, proporcionando conforto e qualidade no atendimento à população. “O objetivo é estar cada vez mais próximo das pessoas, seguindo a determinação do prefeito. Esta será a última unidade do Cras entregue em dezembro, consolidando a modernização completa da rede municipal de assistência social”, afirmou.
As obras do Centro Pop e da Casa de Passagem estão em estágio avançado, com inauguração prevista para o aniversário de Manaus, 24/10, no centro da cidade. O Cras do Mutirão, última unidade a ser reformada, será entregue em dezembro de 2025, ampliando a rede municipal de proteção social e consolidando a política de assistência social da gestão David Almeida.
A vistoria reforça o compromisso da gestão com acolhimento, dignidade e oportunidades, transformando a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade em Manaus.