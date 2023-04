David Almeida vistoria fase final das obras da Casa de Praia Zezinho Corrêa

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta terça-feira, 25/4, a fase final das obras da Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizado na orla do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. O espaço, previsto para ser inaugurado no próximo dia 1º/5, alcança 98% de conclusão, faltando ajustes e alterações específicas, além das operações de negócios previstos para o novo ponto turístico e de visitação da capital amazonense.

“Dia 1º de maio, na próxima segunda-feira, nós estaremos devolvendo à população da cidade esse espaço que está lindo, colocando novamente Manaus de frente para o rio. Nossa ideia é fazer com que as pessoas tenham acesso a essa vista, a essa paisagem linda do rio Negro, nosso cartão-postal, e a Casa de Praia Zezinho Corrêa tem essa proposta, aqui teremos espaço gastronômico, cultural, de lazer e entretenimento, então nós vamos devolver tudo isso para a cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

O chefe do Executivo municipal frisou, ainda, que a inauguração será marcada por uma programação comemorativa em alusão ao Dia do Trabalhador. “Teremos algumas atrações especiais nessa festa do dia 1º, Dia do Trabalhador, com uma programação extensa que a população vai conseguir participar”, disse.

O espaço público está sendo instalado onde funcionava uma antiga casa de shows, que estava abandonada há mais de 20 anos. O novo espaço fornecerá uma central de artesanato, playground, áreas de convivência, quiosques e ações, com estrutura para receber shows de pequeno porte.

Homenagem

O local passa a se chamar Casa de Praia Zezinho Corrêa, em homenagem ao cantor amazonense José Maia Nunes Corrêa, conhecido como Zezinho Corrêa. Nascido em 21 de maio de 1951 no município de Carauari, no Amazonas, Zezinho Corrêa é considerado um dos maiores ícones da cultura amazônica. O artista atuou em vários musicais antes de começar sua carreira como cantor, na década de 1980. Ingressou no grupo Carrapicho, que estourou na década de 1990 com o single “Tic, Tic, Tac”. Além de cantor, foi ator e um grande incentivador da arte local. Morreu aos 69 anos, em 6 de fevereiro de 2021, vítima de Covid-19.

