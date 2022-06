David Almeida vistoria 14 novos ônibus que entram na frota a partir de segunda-feira

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã de hoje (21), uma vistoria nos primeiros 14 ônibus, de um total de 138, que serão colocados em circulação nas vias da capital amazonense ainda neste ano. Os novos veículos fazem parte do plano de renovação da frota manauara e já estarão à disposição da população na próxima segunda-feira, (27).

“Estamos modernizando a frota de ônibus. Nós estamos recebendo os primeiros 14, de um total de 138, incluindo os elétricos. A nossa meta é chegar até o final do ano com esses ônibus todos já disponíveis no nosso sistema. Assim que esses veículos forem chegando, nós vamos colocando para rodar, visando melhorar a qualidade do serviço prestado no transporte coletivo. São ônibus com ar-condicionado, com suspensão pneumática e direção hidráulica, dando conforto para o trabalhador rodoviário e para o usuário do serviço do coletivo”, enfatizou David.

O gestor municipal, acompanhado pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, realizou um test-drive no veículo. Durante a viagem, ele salientou a importância dos novos veículos como um marco na transformação da cidade de Manaus.

“Vamos melhorar o conforto da população. Queremos modernizar a frota ano a ano. Em função da pandemia, não tivemos a fabricação de ônibus durante dois anos. Em 2022, as fábricas voltaram ao ritmo normal e esses veículos são os primeiros que chegaram a Manaus. A nossa meta é melhorarmos a mobilidade urbana da cidade, melhorarmos o transporte coletivo e investir também em viadutos, passagens de nível e alargamento de vias. Nós estamos finalizando os nossos convênios e contratos, e tenho certeza de que, nos próximos meses, nós teremos uma melhor condição para os condutores e para o morador da cidade de Manaus com relação ao transporte coletivo e a mobilidade urbana”, afirmou o prefeito.

Paulo Henrique Martins informou que todos os novos veículos são preparados para atuarem em vias que saem dos bairros e seguem até os terminais utilizando os corredores, visto que são equipados com porta de saída no lado esquerdo. Assim, as empresas devem reforçar as linhas que atuam nas zonas Norte e Leste da capital.

“Esses ônibus serão distribuídos pelas empresas nas áreas que mais necessitam. É bom que as pessoas entendam que estamos entrando em uma fase de melhoria tecnológica dos veículos. Essa é a quarta etapa no programa de governo do prefeito David Almeida. São ônibus que poluem menos, têm suspensão a ar e são menos barulhentos, pois os motores estão na parte traseira. Essa tecnologia, só Manaus e Goiânia (GO) estão usando. Foram as primeiras capitais a receberem esses veículos”, informou Martins.

Com informações da Semcom