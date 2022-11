David Almeida visita ‘Ruas da Copa’ e se emociona com resultado do apoio da prefeitura

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, percorreu hoje (20), as cinco ruas habilitadas que receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Qatar 2022. A primeira transmissão simultânea será no dia 24 de novembro.

A beleza das bandeiras aéreas, formadas por fitas plásticas, e as pinturas coloridas nas pistas das “Ruas da Copa” encantam quem passa por elas. Lançadas como atrativo turístico cultural temporário, a expectativa é de que as vias recebam a visita de mais de 800 mil pessoas durante a 22ª edição da Copa do Mundo Fifa 2022.

“A cultura tem a ver com as tradições de um povo. E nossa gestão está do lado de Manaus. Com esse apoio às ‘Ruas da Copa’, não apenas fortalecemos a tradição, mas potencializamos mais uma atração turística que encanta os manauaras e já chama a atenção do mundo para a nossa cidade”, destacou o prefeito David Almeida.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, comentou que a chamada pública não definiu beleza ou posição, apenas avaliou, por meio de critérios definidos no certame, quem estava apto para receber o apoio da prefeitura.

“Nosso objetivo era selecionar até dez propostas de decoração de ruas que previssem a exibição pública dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, semifinais e finais da Copa do Mundo Fifa 2022, mas somente cinco alcançaram pontuação suficiente para serem habilitadas”, explicou Alonso Oliveira.

As ruas, habilitadas por meio de edital público, estarão abertas para visitação, no horário das 9h às 21h. E, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para assistir à partida.

Elas estão localizadas nos respectivos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Falcão, no São José 1, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

Atrativo turístico

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult e Conselho Municipal de Cultura (Concultura), vem fortalecendo uma política de valorização e educação patrimonial, que inclui atrativos culturais de ordem material e imaterial.

Segundo o que regulamenta a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), um atrativo turístico cultural temporário, de ordem imaterial, é todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse para o turismo, motivando assim, deslocamento humano. E, ainda, o envolvimento da comunidade, uma vez que é necessário que ela conheça e valorize o seu patrimônio.

Com informações da Manauscult