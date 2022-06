David Almeida vai participar da Maratona do Rio e divulga a prova de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, está no Rio de Janeiro onde no próximo domingo (19), corre a Maratona do Rio, considerada como maior festival de corrida da América Latina. A disputa completa 20 anos e já contabiliza 35 mil inscritos com a expectativa de receber 50 mil pessoas para acompanhar o torneio.

O convite para a participação do prefeito na 20ª edição do evento foi oficializado pelo presidente da Federação Estadual Rio de Atletismo (FERAT), Robson Maia.

Na cidade, David Almeida conhece de perto a expertise da organização da tradicional maratona carioca.

Além disso, faz contatos com os principais players e influencers do mundo das corridas, visando a divulgação e, consequente, atração de corredores e turistas para a Maratona de Manaus, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro.

A Maratona Internacional de Manaus integra a programação de aniversário da cidade e segundo os organizadores deve reunir atletas profissionais e amadores de todo o mundo atraídos pelo encanto das belezas naturais da capital da Amazônia, além de características próprias de Manaus como o clima e a umidade do ar que tornam os percursos mais desafiadores para os corredores de maratona.

O prefeito viajou com recursos próprios.

*Com informações da Semcom