Prefeito vai lançar programa de incentivo a construções sustentáveis em Manaus

Medidas eficazes e iniciativas que podem melhorar a qualidade do meio ambiente, construindo com resiliência um futuro mais sustentável, são ponto de partida da Prefeitura de Manaus para o lançamento do “Programa para a Promoção de Construções Sustentáveis em Manaus e Certificação EDGE”, que acontece no dia 24, às 14h, no auditório da Águas de Manaus, na avenida André Araújo, 1.981, Aleixo, zona Centro-Sul.

O evento será apresentado pelo prefeito David Almeida, tendo ao lado o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, com a parceria e presença de membros da International Finance Corporation (IFC), associado ao World Bank Group (Banco Mundial). O programa tem coordenação do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE) e execução do instituto.

Diante dos alertas frequentes e da magnitude das mudanças produzidas pelo aquecimento global, Manaus será uma capital indutora e incentivadora de edifícios eficientes e de baixo impacto ambiental que trazem melhores resultados para o planeta, para a sociedade e seus proprietários, transformando toda a cadeia da construção e urbanismo.

A iniciativa do prefeito David Almeida teve início no ano passado, alinhada com o objetivo de construir uma Manaus focada no futuro sustentável por meio de projetos, legislação, sistemas inovadores e integração entre governo, instituições, empresas e sociedade civil.

“Estamos desenvolvendo o projeto para a capital há cerca de um ano, começando com o IFC, trabalhando nas etapas e no compromisso com a pauta ambiental, na modelagem do sistema e na importância do programa. No dia 24, a sociedade vai tomar conhecimento dos esforços da prefeitura para preparar minutas de lei, indicadores, ajustes técnicos e de implantação para viabilizar a promoção de construções sustentáveis na capital”, explicou Carlos Valente.

Como órgão licenciador urbano municipal, o Implurb trabalha nas diretrizes do programa, incluindo tratamento diferenciado que será dado aos projetos específicos verdes. “Essas edificações terão que começar, obrigatoriamente, com um projeto que seja certificável, para que a construção seja sustentável. E isso envolve a cadeia dos arquitetos, projetistas, engenheiros, construtores, incorporadores e outros. E envolve a prefeitura, desde aspectos relacionados à tributação diferenciada quanto ao próprio licenciamento urbano dentro do Implurb”, adiantou o diretor-presidente.

Construções verdes

Para fortalecer as chamadas construções verdes, a Prefeitura de Manaus integra, desde 2022, o Programa de Fortalecimento de Capacidades para a Promoção das Construções Sustentáveis no Brasil (PFC GB no Brasil), iniciativa da IFC, membro do Banco Mundial que promove o desenvolvimento econômico e a melhoria de vida das pessoas ao estimular o setor privado nos países em desenvolvimento.

Manaus se integra à parceria entre IFC e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (Cbic) para promover a certificação de edifícios e construções sustentáveis e fomentar práticas responsáveis no segmento.

Manaus é uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes e está no coração da Amazônia. A ideia é que a capital siga na liderança desse movimento transformador, com edifícios e ambientes verdes, redução de custos, eficiência energética, uso racional da água e valorização de melhoria de vida.

Entre as ações previstas estão revisão de legislação e adequação; de processos de licenciamento; qualificação, treinamento e capacitação de equipes do Implurb, das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), para que a capital amazonense licencie construções verdes.

Responsabilidade

O programa ajudará Manaus a comunicar as virtudes de projetar e construir “edifícios verdes” e trilhar o caminho para os prédios zero carbono, além de treinar desenvolvedores e suas equipes no licenciamento e certificação. A colaboração entre o setor público e o setor privado é fundamental para transformar o mercado, ambos investindo no futuro.

Com informações do Implurb