David Almeida se emociona com amigo de infância e anuncia ajuda à Fazenda da Esperança

Com uma fala marcada pela emoção, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que a Prefeitura ajudará a Fazenda da Esperança no desenvolvimento do trabalho social que a Instituição realiza, há 21 anos, de acolhida e reabilitação de dependentes químicos.

David Almeida antecipou a iniciativa nesta quinta-feira (29/9), durante ordem de serviço que deu para a reforma da feira da Banana, localizada na avenida às margens do rio Negro, a Manaus Moderna, no Centro de Manaus. Há 27 anos o local não recebe melhorias. E, desta vez, será completamente revitalizado.

Enquanto discursava, o prefeito viu na plateia do evento, amigos de infância, do bairro onde se criou; e do trabalho nas feiras, atividade exercida pelo pai e por ele desde muito jovem. E entre esses amigos que reencontrou, um que é dependente químico, o Binho.

“Sabe aquele teu vizinho de frente da tua casa, que andava contigo todo dia, que brincava contigo? Eu acabei de encontrar ele aqui. Já tirei ele disso e vou tirar de novo”. Logo em seguida, o prefeito chamou Binho para a frente do palco, onde se abraçaram.

David Almeida se referia à dependência química do amigo com quem conviveu no bairro Morro da Liberdade, que já o levou a morar em um cemitério, como ele contou aos presentes. Ao dizer que estenderia a mão ao amigo mais uma vez, ele ressaltou: “Precisou um evangélico (na Prefeitura) para ajudar um projeto social da igreja católica”.

Por diversas vezes em público, o prefeito já demonstrou a forte ligação com as próprias origens, na periferia de Manaus, o orgulho que ele tem desse passado, e a lealdade aos amigos. E Binho não foi o primeiro a ser lembrado e acolhido por David Almeida.

*Com assessoria