David Almeida reinaugura escola no Zumbi e destaca marca de 167 unidades reformadas em um ano e meio de gestão

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira, 9/8, a reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Umberto Calderaro Filho, localizado no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste da capital amazonense. A unidade foi visitada pelo gestor municipal no início do ano passado e estava há anos sem receber manutenção. Com a entrega, já são 167 unidades de ensino recuperadas pela atual administração municipal.

“Em plena pandemia da Covid-19, no ano passado, tudo fechado, recebo pelo Instagram uma denúncia sobre as condições degradantes de uma escola. Pedi o localizador e vim aqui. Ao chegar, vi os professores em uma sala realizando o planejamento. Fui ver as condições desta escola e me compadeci. Imediatamente chamei a equipe da Semed e pedi que fizessem a reforma de excelência e de ampliação. Quando vim visitar, a escola não tinha ar-condicionado, tudo arrebentado, a cozinha era um lixo. Tinha um grave problema de drenagem. Agora, temos uma nova realidade, com uma escola renovada e ampliada”, enfatizou Almeida.

Durante o discurso, David Almeida lembrou que essa é a sexta unidade de ensino recuperada por sua gestão no Zumbi, que agora se aproxima da marca de quase 170 escolas administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), reformadas em menos de um ano e meio de administração municipal.

“São 214 escolas já em reforma ou em processo de obra que nós vamos entregar até o final do ano. Em um ano e meio, já entregamos 167 escolas reformadas. Quero crer que com a graça de Deus e o trabalho da nossa equipe, até o final do meu mandato todas as escolas municipais serão recuperadas. Essa é a meta e vamos persistir nela. Nós queremos reformar e ampliar todas as estruturas educacionais da Prefeitura de Manaus”, defende David Almeida.

A unidade tem capacidade de atender cerca de 900 crianças, nos turnos matutino e vespertino, em 11 salas de aula. Para realizar esse atendimento, a escola conta com duas merendeiras, quatro auxiliares de serviços gerais, uma pedagoga, uma diretora e 17 professoras.

O prefeito de Manaus adiantou que ainda neste mês será realizada a reinauguração de outro centro de ensino no bairro, a escola municipal João dos Santos Braga.

Referência nacional

Em busca de oferecer os melhores serviços básicos aos moradores de Manaus, o prefeito David Almeida salientou o compromisso de tornar a educação básica do município em referência nacional, como foi feito em outras pastas como Saúde e Economia.

“Nos estamos reestruturando as escolas para que possamos dar condições com a nossa estrutura física. No ano passado, nunca os servidores da Semed receberam tantos recursos na sua conta-corrente, nunca foram tão bem pagos, nunca foram tão bem remunerados. Eu quero e vou continuar com essa máxima, vou reformar todas as estruturas e quero que os professores tenham os melhores salários do Brasil. Eu vou lutar e já fiz o desafio para os servidores, para que tenhamos a melhor educação básica do Brasil. É esse o nosso objetivo. Eu não nivelo a nossa gestão por baixo, queremos o melhor para a nossa cidade e para o nosso povo”, destacou David Almeida.

Investimento

A obra de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Umberto Calderaro Filho custou cerca de R$ 3 milhões, com recursos próprios do município, e atende a padrões arquitetônicos modernos de engenharia, incluindo ampliação dos ambientes, garantindo mais segurança e acessibilidade aos alunos, professores e comunidade escolar.

Para o subsecretário da Semed, Júnior Mar, a nova estrutura é um presente para todos os funcionários que se empenharam ao máximo para levar educação aos alunos do bairro do Zumbi.

“Eu vim nesta escola três vezes no ano passado e vi as dificuldades que os alunos e professores enfrentavam. O solo precisava de drenagem, o telhado tinha problema, era uma escola muito feia, mas com o aval do prefeito, conseguimos recuperar a escola. Vimos como a equipe daqui é comprometida e conseguimos agora dar de presente a eles e a comunidade, uma escola zerada, com o selo de excelência da gestão do prefeito David Almeida”, destacou o subsecretário.

Agora, o Cmei conta com espaços revitalizados com salas de referência, secretaria, sala dos professores, diretoria, sala da pedagoga, cozinha, quatro depósitos, banheiro masculino, feminino, dois banheiros para professores, banheiros para funcionários, refeitório, sala de recursos, brinquedoteca, parquinho, além de espaços compartilhados com paisagismo.

De acordo com a gestora Elizângela Carmona, as obras na escola, iniciadas em dezembro de 2021, eram um clamor da comunidade, que o prefeito David ouviu e atendeu a solicitação.

“Todos nós agradecemos muito ao prefeito David, toda a comunidade, alunos e equipe escolar. Nossa reforma não foi só pintura, tivemos ampliação, vamos atender ao dobro de alunos que atendíamos e isso quem ganha é a cidade de Manaus. Nosso Cmei está lindo, há anos aguardávamos por isso”, declarou a diretora.

Já a dona de casa Lidiane Oliveira reconheceu todas as mudanças e benefícios da unidade de ensino. “Eu tenho dois filhos, um saiu daqui este ano e a minha mais nova vai começar agora, e a mudança é muito grande, está tudo muito lindo aqui. Minha filha já acordou ansiosa para vir estudar”, disse a mãe.

Homenagem

O nome da unidade de educação infantil é em homenagem ao jornalista Umberto Calderaro, fundador do jornal A Crítica, morto em 1995. A presidente do grupo A Crítica e filha de Umberto, Cristina Calderaro, participou do evento e agradeceu ao prefeito e à secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, pela reforma realizada na escola. “Eu tenho certeza de que o meu pai recebe essa homenagem com muito amor lá no céu. Só tenho a agradecer ao prefeito David e à secretária Dulce. A reforma ficou linda, assim como todas as escolas que estão sendo reformadas nessa gestão”, agradeceu Cristina.

