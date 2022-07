David Almeida quer marca #SouManaus como produto para turismo internacional de eventos

Durante o anúncio das atrações que irão participar do evento #SouManaus Passo a Paço 2022, realizado hontem (21), o prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou que irá solicitar à Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio da Comissão de Cultura da casa legislativa, a mudança do nome da marca “Passo a Paço” para #SouManaus, visando atrair investimentos nacionais e internacionais.

David afirmou que a alteração legislativa será importante para que a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), possa vender o evento como o maior de artes integradas do Norte do Brasil.

“Vamos fazer a modificação legislativa, porque existe uma lei aprovada com esse nome ‘Passo a Paço’ e eu preciso vender esse evento a nível nacional e internacional, como o maior evento de artes integradas do norte do Brasil. Você precisava explicar o que era ‘Passo a Paço’. Por isso, foi melhor criar o #SouManaus e você tem um grande evento a ser vendido para o mundo”, afirmou Almeida.

Neste ano, o evento será realizado nos dias 3, 4, 5 e 6/9, a partir das 17h, em quatro palcos onde mais de 80 artistas realizarão apresentações simultâneas.

David Almeida fez questão de destacar que esse será o primeiro grande evento realizado pela sua gestão após a pandemia, o que enfatiza a importância que dá ao setor cultural de Manaus.

“Investir em cultura é algo que toda administração tem que se preocupar. O entretenimento foi, certamente, o segmento mais prejudicado na pandemia. Todos fecharam ao mesmo tempo, mas quem voltou por último foram os grandes eventos. Esse nome ‘Passo a Paço’, nós não temos como vender a nível nacional e internacional, e a agora criamos essa marca #SouManaus, que vamos divulgar”, finalizou.

Com informações da Semcom