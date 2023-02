David Almeida prestigia posse dos novos parlamentares da Aleam

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou na manhã desta quarta-feira, 1º/2, a solenidade de posse dos 24 deputados da 20ª Legislatura (2023/2027) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O evento aconteceu no Plenário Ruy Araújo da sede do Poder Legislativo, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal desejou votos de êxito e sucesso aos parlamentares e destacou a relação entre os poderes Executivo e Legislativo para o crescimento de Manaus e do Amazonas.

“Hoje, nós viemos à Assembleia Legislativa para a posse da 20° legislatura, desejando êxito e sucesso aos deputados para que possamos ter um ano de 2023 de realizações, e que essa legislatura possa ser exitosa para o povo do Amazonas”, disse Almeida.

Dos 24 deputados estaduais, 14 são parlamentares que conseguiram se reeleger e outros 10 assumem o primeiro mandato na função. Além disso, os parlamentares elegeram a nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2023-2024, três vice-presidentes, um secretário-geral, três secretários, um ouvidor e um corregedor.

“Mesmo com os desafios, a união prevaleceu. Hoje, eu sou reconduzido à presidência dessa casa por nossa união, estamos aqui pela vontade da maioria, continuaremos executando nosso trabalho visando atender às demandas da nossa população, quero parabenizar hoje cada deputado e deputada dessa casa”, pontuou o deputado Roberto Cidade, reeleito presidente da Aleam.