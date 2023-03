David Almeida prestigia posse do novo Superintendente da PF-AM

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, nesta quarta-feira, 1º/3, a solenidade de posse do delegado de Polícia Federal, Umberto Ramos, no cargo de superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. A cerimônia ocorreu no auditório da sede do Ministério Público Estadual (MPE-AM), e contou com a presença de diversas autoridades estaduais.

Na ocasião, David Almeida desejou votos de sucesso ao novo superintendente. “Quero aqui desejar êxito e sucesso à frente dessa nova jornada como superintendente, e que seja uma caminhada de muitas realizações”, enfatizou o prefeito.

Ramos foi delegado de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e, depois, seguiu com o mesmo cargo, mas no Amazonas. Em 2015, foi superintendente da PF em Goiás, além de chefe de gabinete da Polícia Federal.

“Estaremos empenhados nesse novo desafio, com lealdade, compromisso institucional, e as melhores energias para que possamos juntos alcançar os objetivos estratégicos definidos”, disse Ramos.