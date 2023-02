David Almeida prepara grande homenagem ao legado de Amazonino na história de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, está preparando uma grande homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes, que morreu ontem (12), aos 83 anos, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O prefeito está mantendo conversas com a família do ex-governador e em breve fará o anúncio de como se dará a homenagem a Amazonino que na opinião do prefeito “deixou um legado indiscutível, construído com obras e projetos de governo que mudaram a história do Amazonas”.

Para David Almeida, Amazonino Mendes foi um exemplo de homem público preocupado com as condições de vida da população do maior estado brasileiro, estrategicamente localizado na Amazônia, que hoje se posiciona como um dos grandes ativos do país para o relacionamento com grandes nações de todo o mundo.