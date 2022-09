David Almeida participa do 2º Campori e destaca importância da época de desbravador

Não deixando de lado as suas raízes, o prefeito de Manaus, David Almeida, participou ontem (2), do 2º Campori da União Noroeste do Brasil (UNoB) “A Última Missão”, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento contou com mais de 22 mil pessoas que até o próximo dia 6 de setembro irão participar de atividades voltadas para o desenvolvimento espiritual, mental e corporal.

Acompanhado pelos secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e de Comunicação (Semcom), Israel Conte; pelo subsecretário da Semcom, Jack Serafim, do titular da Casa Militar, Willian Dias, e do vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Leda Jr, o chefe do executivo municipal destacou os ensinamentos que aprendeu durante o seu período de desbravador que o ajudou a alcançar voos altos na política amazonense.

“Hoje, a 6ª maior capital do Brasil é comandada por um ex-desbravador. Tenho na minha equipe vários ex-desbravadores. Olhando a estrutura do acampamento, me lembrei da época em que eu era diretor de jovens e a gente tinha que pegar lenha para fazer a comida. Hoje, nós temos esse lugar lindo para esse encontro. Tudo isso fruto de muito trabalho. O voto batismal que fiz ainda na juventude nunca saiu da minha cabeça e desde que Deus me constituiu autoridade neste Estado e nesta cidade, eu busco honrar os principais sacros, santos e sagrados que a minha mãe me ensinou. Somos desbravadores, porque pelo graça de Deus serei servo de Deus e amigo de todos. O cristão é luz e referência aonde ele vai e busco isso todos os dias”, enfatizou Almeida.

A noite de muito louvor foi marcada pela apresentação do grupo Ministério Vox, e pelo culto ministrado pelo pastor Victor Bejota, conhecido pelo trabalho realizado na rede Novo Tempo.

Um dos momentos mais emocionantes foi o batismo coletivo, onde mais de 20 jovens realizaram o ato público.

O 2º Campori reúne representantes de todos os estados da região Norte, divididos em mais de 500 grupos de jovens e adolescentes da Igreja Adventista.