David Almeida lança plano municipal de arborização ‘Manaus Verde’ para biênio 2023/2024

O prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado do titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Stroski, realizou, na manhã de hoje (3), o lançamento oficial do Plano Municipal de Arborização “Manaus Verde” para o biênio 2023/2024. As ações visam assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar da população, bem como tornar a cidade cada vez mais sustentável.

Além disso, David Almeida também oficializou a criação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, que vai conduzir a elaboração do Plano de Ações Climáticas de Manaus. O chefe do Executivo municipal irá presidir a comissão, que terá, na sua composição, 15 unidades da administração municipal.

“Nossa meta é arborizar mais a cidade de Manaus. Onde tem asfalto, tem concreto, vamos levar o verde e fazer com que a cidade, que foi escolhida pelo primeiro Prêmio Nobel Verde, possa efetivamente dar o exemplo. Estamos trabalhando também com a destinação correta dos lixos, na preservação dos nossos mananciais e do meio ambiente. Temos aqui, quase todos os nossos mananciais poluídos, então, precisamos cuidar”, enfatizou Almeida.

‘Ilhas de Calor’

O primeiro local a receber ações de arborização foi a avenida Constantino Nery, uma das mais importantes da cidade. No local, serão plantadas 50 mudas no canteiro central em calçadas que possuem área suficiente para comportar árvores, prevendo, ainda, o plantio de mais cem mudas em toda a extensão da avenida.

Além de embelezar a via, a vegetação irá auxiliar na diminuição das “Ilhas de Calor” urbanas, sobretudo, na estação seca (meses de julho, agosto e setembro), devido à forte presença de materiais impermeáveis, como concreto, asfalto e pavimentos e a diminuição de cobertura vegetal no meio urbano.

Vale destacar que a espécie escolhida pela Semmas para ser plantada na Constantino Nery foi o pau-brasil, árvore-símbolo do país. David Almeida salientou que esse simbolismo serve como marco para o novo capítulo na história de preservação na cidade de Manaus.

“A nossa meta da prefeitura é plantar 20 mil novas mudas em 50 áreas da cidade e discutir soluções com a sociedade, para que possamos cumprir a nossa meta, o nosso objetivo é a preservação do meio ambiente”, destacou o prefeito.

O titular da Semmas, Antônio Stroski, afirmou que, a partir desta ação, a secretaria de Meio Ambiente irá realizar eventos, mensalmente, para se aproximar da população e promover a conscientização na cidade. “Estou muito feliz com o evento de hoje e pelo fato de estarmos assinando o decreto, pois estamos em um começo de uma caminhada. Até o final do ano, a Semmas, todos os meses, estará próxima da população de Manaus, levando ações relevantes da agenda ambiental da cidade”, concluiu o secretário.

Tecnologia

Para que a população possa acompanhar em tempo real o processo de arborização, a Semmas lançou um aplicativo que realiza o georreferenciamento dos serviços. Os técnicos vão registrar o local, a espécie e autor do plantio, confirmando com uma foto que a muda foi plantada.

O diretor do departamento de Geoprocessamento da Semmas, Cleber Damasceno, revelou que o novo programa irá servir de base para que a secretaria consiga atender os espaços urbanos que mais necessitem do processo de arborização.

“Esse aplicativo foi feito pela prefeitura e visa fazer um inventário de toda a arborização da cidade, sejam as árvores já existentes e as que a prefeitura implantará. Os analistas ambientais vão fazer a catalisação por bairros para estatísticas posteriores. Assim, teremos uma webmap que proporcionará observar todo o trabalho da prefeitura. Essas são informações importantes, para que possamos ver como está o processo de arborização na cidade e focar nas áreas menos atendidas para ter um êxito maior no serviço”, finalizou.

Números da arborização (janeiro a abril de 2023)

– Produzidas mais de 60 mil mudas;

– Recebidos e atendidos 45 pedidos de instituições diversas com mais de 5 mil mudas doadas;

– Mais de duas mil mudas foram plantadas nos seguintes locais: avenida do Turismo, avenida Ministro João Gonçalves (BR-319), avenida Max Teixeira, avenida Nathan Xavier, Área verde do conjunto Águas Claras, Área de Proteção Permanente (APP) do igarapé do Mindu, APP do igarapé do Gigante, Espaço verde do Núcleo 15 – Cidade Nova, APP do igarapé do Franco (avenida Brasil), Corredor ecológico do Mindu e Parque Nascentes do Mindu;

– Vinte e duas ações itinerantes de doações para a população em diferentes zonas de Manaus, quando foram doadas mais de 10 mil mudas;

Até o final do biênio 2023/2024:

– Produzidas 300 mil mudas;

– Atendidos mais de 200 pedidos de doações, entregando mais de 60 mil mudas;

– Mais de 100 ações itinerantes de doação para a população em geral;

– Plantio de mais de 20 mil mudas em mais de 40 áreas estratégicas da cidade;

– Nos próximos dois meses (maio e junho) serão firmados mais dois acordos de cooperação, para intensificar e melhorar a arborização de Manaus.

Com informações da Semmas e Semcom