David Almeida lança ‘Esporte na Comunidade’ e quer Manaus como referência para o Brasil

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, na tarde de ontem (28), o projeto “Esporte na Comunidade”, que em parceria com o governo do Amazonas irá fornecer equipamentos esportivos para os projetos espalhados pelas comunidades da capital amazonense. O evento aconteceu na minivila olímpica do Coroado, no bairro Coroado, localizado na zona Leste.

“Eu quero que esse material chegue a toda extensão da zona rural da cidade de Manaus, pela BR-174 e pela AM-010. Aonde existir uma comunidade que tenha prática esportiva, que chegue o material da prefeitura. Nós queremos avançar e apoiar a prática esportiva. Vamos cadastrar os times das ligas esportivas e daremos os equipamentos necessários. Vamos fazer de Manaus uma cidade esportiva”, afirmou Almeida.

Durante a ação, o prefeito salientou que mais investimentos semelhantes irão acontecer ao longo do ano, principalmente para a reforma de praças esportivas, pois a prefeitura irá fazer do esporte uma marca da atual gestão.

“Temos quase 450 praças esportivas pertencentes ao município. Vamos selecionar algumas para reformar ainda neste ano. O governo também já reformou alguns, e estaremos fazendo do esporte a nossa marca, porque nós trabalhamos a qualidade de vida por meio do esporte. Quero entregar qualidade de vida para a população de Manaus. Vamos tirar as pessoas do sedentarismo, cuidar da hipertensão, da obesidade e da diabetes, e vamos ter uma saúde pública de qualidade. Quando investimos R$ 1 em esporte, economizamos R$ 5 em saúde. Nós vamos investir mais no esporte, porque assim formaremos cidadãos com saúde. Vamos transformar Manaus na cidade esportiva do Brasil”, enfatizou o prefeito David.

De acordo com o titular da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira, a partir dessa parceria firmada com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o esporte comunitário de Manaus irá evoluir e passar a ser valorizado pelo poder público.

“O prefeito sempre fala da importância do esporte. Ele tem o esporte como um dos carros-chefes por entender a prática como uma ferramenta de transformação. Para fomentar isso em Manaus, precisamos de parcerias, e essa é uma delas. Quando iniciamos a gestão na Semjel, não tínhamos material esportivo, nem uma bola sequer, e já fazia quatro anos que os centros comunitários estavam abandonados. Essa realidade mudou. Agora, vamos atender também as comunidades. Temos vários líderes que, independentemente do poder público, lutam para fazer esportes. Agora, eles não estarão mais sozinhos. Vamos apoiar a prática esportiva nos bairros de Manaus”, salientou Moreira.

Os interessados em participar do projeto devem fazer um cadastro na sede da Semjel e procurar o setor de Comunidades, ou entrar em contato pelo número (92) 99328-8325.

