David Almeida intensifica agenda de apoio aos candidatos do Avante nas Eleições 2022

O presidente do Avante Amazonas e prefeito de Manaus, David Almeida, tem imprimido uma agenda a cada semana mais intensa de apoio aos candidatos do seu partido: Daniel Almeida, seu irmão, que é candidato a deputado estadual; Hissa Abrahão, candidato a federal; Lissandro Breval, vereador de Manaus e também no páreo por uma vaga de federal.

Hoje (21), o prefeito também deve marcar presença no lançamento da candidatura de Eduardo Assis, outro vereador de Manaus pelo Avante, disputando uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

É a tropa de choque do Avante cada vez mais afiada na disputa por maior representatividade no parlamento estadual e de representação do Amazonas em Brasília.

E a grande munição de David Almeida, líder e grande cabo eleitoral do partido nas eleições deste ano, é a elevada aceitação da sua gestão à frente da Prefeitura de Manaus pela população, na casa dos 80%.

Com informações da assessoria