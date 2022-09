David Almeida fiscaliza revitalização de Cras na zona Sul

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na manhã desta quinta-feira, 8/9, os trabalhos que estão sendo executados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betânia, localizado na zona Sul da capital amazonense. A unidade, gerenciada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), faz parte do pacote de reformas que contemplam 18 unidades, entre Cras e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com obras de ampliação e revitalização.

“A prefeitura tem 22 estruturas de assistência social e nós estamos reformando 18, praticamente todas, e a partir dessas reformas nós teremos as melhores estruturas de assistência social do Brasil, para atender a população. Nós vamos melhorar também a questão de pessoal e ampliar os serviços”, disse Almeida.

Com capacidade para atender 12 mil famílias, o equipamento socioassistencial recebe a reforma estrutural, pintura, troca de telhado, além da reforma de toda a parte elétrica. O titular da Semasc, Eduardo Lucas, destacou a importância das reformas para o aprimoramento e expansão dos serviços de assistência social na cidade.

“Esse Cras deve ser entregue no máximo em 30 dias. Aqui tem 12 mil famílias que são atendidas e nós estamos preparando esse ambiente para recebê-las, dar melhor qualidade de trabalho aos nossos servidores e objetivando, claro, prestar um serviço de excelência à população referenciada neste equipamento”, pontuou o secretário.

Sobre o Cras

O Cras é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social.

Os espaços contam com salas de cadastro único, multiuso, dos técnicos e de atendimento individual, além de coordenação, recepção, copa e banheiros.

*Com assessoria