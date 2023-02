David Almeida fiscaliza andamento das obras de drenagem na Djalma Batista

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou hoje (16), o andamento das obras de recuperação da rede de drenagem profunda em um trecho da avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul da cidade. A ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), de forma preventiva para resolver o que afeta há décadas a via.

“É o segundo dia de obras. A estimativa é que em 15 a 20 dias nós possamos entregar essa via importante. Assim, resolvemos definitivamente esse problema no igarapé do Bindá que atravessa a avenida Djalma Batista. As aduelas estão sendo colocadas, os antigos tubos de aço já foram retirados e dia a dia vamos avançando na obra”, afirmou o prefeito.

As equipes já preparam o solo para a retirada dos antigos tubos de ferro e implantação das novas aduelas de concreto. Mais de cem homens estão trabalhando no local para cumprir o prazo determinado.

Na área, a antiga tubulação, com mais de 30 anos sem manutenção, não suportou a força da água das chuvas e do igarapé do Bindá, que cruza a avenida. Houve o afundamento da via e, de forma imediata, no dia 5 de fevereiro, a Seminf realizou uma obra paliativa. Porém, a interdição foi necessária para o cumprimento do serviço.

“Na manhã de ontem, iniciamos os serviços com afinco. Seguimos com a obra até depois das 22h. Nossa meta é não arredar o pé daqui. Deu tempo de avançar bastante, mesmo com as fortes chuvas desta quinta-feira, e os trabalhos seguem a todo o vapor na área. Nós, da Seminf, já estamos com as aduelas aqui na obra para iniciarmos o assentamento”, explica o secretário de obras, Renato Junior.

As obras foram iniciadas no trecho desnivelado, e vão percorrer durante o dia e noite, até os próximos dias, com o objetivo de solucionar de forma definitiva, o problema crônico na via, acarretado pela deterioração dos tubos de ferro instalados sob a avenida.

Apesar das fortes chuvas que atingiram a capital amazonense durante quase todo o dia de hoje, o serviço não parou e seguirá normalmente durante toda a madrugada.

Com informações da Semcom e Seminf