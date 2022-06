David Almeida envia PL para reajustar salário de servidores da Semed em 12,47%

Como forma de reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da rede municipal de ensino e incentivar para que busquem colocar a cidade de Manaus entre as melhores classificados no Brasil, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o prefeito David Almeida encaminhou, nesta segunda-feira, 13/6, à Câmara Municipal de Manaus (CMM), um projeto de lei que autoriza o reajuste de 12,47% no salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com o gestor municipal, os profissionais da Educação têm um papel fundamental na formação das próximas gerações que irão administrar a capital do Amazonas. Visto isso, para ele, é necessário valorizar o trabalho realizado e incentivar que esses servidores sigam buscando a excelência no serviço público.

“Essa proposta fixa os índices de reajuste das remunerações dos profissionais da Semed. A atuação desses profissionais impacta, dentro e fora da sala de aula, o desenvolvimento dos alunos. Manaus é a terceira capital que melhor paga os profissionais da Educação, acima do piso, e está com a data base atualizada. É dessa forma que continuamos com o desafio de transformar a educação básica de Manaus em referência nacional”, enfatizou Almeida.

A proposta também inclui o pagamento retroativo a partir de maio deste ano, além de reajustar os auxílios alimentação e transporte, a Função Especial do Magistério (FEM) e a Gratificação em Educação (GE).

Para a secretária de Educação, Dulce Almeida, esse reajuste proposto pelo chefe do Executivo municipal só confirma o compromisso que ele tem com a classe da Educação e com a qualificação do setor na cidade de Manaus.

“Nossa equipe técnica fez um trabalho maravilhoso para que pudéssemos ter esse cenário da data-base que o prefeito assinou. Estamos acima do piso nacional e nós só temos a agradecer ao olhar do prefeito David Almeida e a nossa equipe da Semed que é a melhor”, concluiu.

O projeto será entregue à Casa Legislativa ainda nesta segunda-feira e deve tramitar em caráter de urgência.

