David Almeida entrega presépio em movimento com 18 metros de altura na Ponta Negra

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na noite de ontem (7), mais uma etapa da 2ª edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense. Dessa vez, o grande destaque é o presépio natalino em movimento, com 30 metros de boca de cena, 18 metros de profundidade e outros 18 de altura.

Durante a entrega, o chefe do executivo municipal destacou que a antecipação da decoração de Natal se tornou mais um presente para a cidade de Manaus, e que o objetivo das comemorações de Natal neste ano é resgatar a autoestima da população.

“Nossa cidade sofreu muito ano passado durante a pandemia, e nós estamos resgatando a autoestima da população da cidade, e o Natal é exatamente isso, essa alegria. Desde o dia 23 de outubro, em que lançamos o Natal das Águas, para cá, toda noite a população tem vindo e tem prestigiado. Temos muitas coisas boas ainda. Estamos também com decorações em outras áreas da cidade, e entregando esse grande presépio que também foi um sucesso ano passado, fazendo com que tenhamos um grande Natal e um ano novo de felicidade”, garantiu Almeida.

O presépio, que conta com os reis magos, Maria de Nazaré, estrela-guia, sagrada família e anjo, totaliza 19 bonecos que neste ano estão mais afinados e com nova roupagem, fazendo movimento ao redor do menino Jesus.

“Hoje, nós estamos em festa, estamos aguardando toda a população de Manaus. Que as pessoas possam vir e prestigiar a Ponta Negra, o encanto do Natal, porque nós estamos trabalhando incansavelmente para levar o melhor Natal para a cidade”, completou a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Fabíola Ribeiro.

Natal das Águas – Luz da Esperança

O trabalho integrado do Fundo Manaus Solidária e da Secretaria Municipal de Educação (Semed) promete um Natal diferente este ano. Cartão-postal da cidade, a orla da Ponta Negra, está iluminada desde o aniversário da capital, em 24 de outubro, com o túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração. Além disso, a orla ganhou também, um portal que tem 20 metros de comprimento e 8 metros de altura, com soldadinhos, guirlandas, caixas de presentes, bengalas e renas de Natal.

Outro ponto na orla é o “Trenó do Papai Noel”, de 15 metros de altura e 25 metros de comprimento. Tanto o túnel quanto o trenó são acesos diariamente, das 18h até as 23h. Nos fins de semana, às 19h30 e às 20h30, o público tem como atração, personagens vivos, como o Papai Noel e os duendes, além da chuva de neve e muita diversão.

