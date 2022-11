David Almeida entrega novos ônibus e destaca avanços no transporte coletivo de Manaus

Dando continuidade às ações de renovação da frota de coletivos urbanos, o prefeito de Manaus, David Almeida entregou mais 15 novos ônibus, hoje (29), para ampliar a qualidade do serviço de transporte da cidade. Os novos veículos serão incorporados aos que já estão em circulação, oferecendo mais comodidade aos usuários.

Durante a entrega, realizada no Complexo Turístico Ponta Negra, o chefe do Executivo Municipal destacou que a administração municipal tem feito investimentos também na pavimentação das ruas, sinalização das vias e em educação para o trânsito

“Estamos completando 236 novos ônibus só na nossa gestão, em menos de dois anos, são ônibus com ar-condicionado, com uma tecnologia de ponta. Manaus é a capital que mais tem adquirido ônibus, nunca se avançou tanto na nossa cidade com relação a transporte coletivo. Esses ônibus vão melhorar o conforto dos passageiros, e ainda este ano, iremos entregar mais dez novos ônibus. Portanto, são importantes avanços que estamos conquistando, resultado de muito trabalho na Prefeitura”, garantiu Almeida.

Desde o início desta gestão, foram entregues 221 novos ônibus à população, somados aos quinze novos transportes, serão 236 coletivos que estarão à disposição dos passageiros. Com a medida, a Prefeitura de Manaus passa a oferecer mais comodidade e segurança aos usuários.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, explicou que após o processo de emplacamento, os veículos já estarão à disposição do sistema.

“São ônibus convencionais que serão colocados em linhas radiais, em algumas linhas que vão direto para o bairro ou do bairro para o Centro, eles estão sendo emplacados, e na próxima semana já estarão atendendo principalmente as linhas da zona Oeste. A meta do prefeito David Almeida era de 400 ônibus ao longo de quatro anos, e nós já ultrapassamos a meta dos 200 ônibus nos dois primeiros anos, de modo que a cidade de Manaus possa ver a transformação na mobilidade urbana”, pontuou Paulo Henrique.

Os coletivos passarão a compor a frota operante que atualmente conta com 1.149 coletivos distribuídos em 217 linhas, que diariamente fazem os itinerários em todas as zonas da cidade, no sistema operado pelas empresas Via Verde e São Pedro que atendem também a zona Rural.

Com informações da Semcom