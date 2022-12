David Almeida entrega Complexo Esportivo Casinha Branca revitalizado no Jorge Teixeira

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na tarde de ontem (28), o complexo esportivo Casinha Branca, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense, totalmente revitalizado. A obra foi reurbanizada com melhorias realizadas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Durante a entrega, o chefe do Executivo Municipal destacou a importância da recuperação de espaços como o complexo, na cidade de Manaus.

“Nós vamos reformar muitos complexos como esse, como eu vim de bairro, vim da comunidade, sei da importância que um lugar como esse tem. Aqui nós estamos entregando um espaço modernizado, ampliado, para que todos possam usufruir, fazer bom uso e acima de tudo também preservar esse espaço que é da comunidade, era um lugar que estava há muito tempo abandonado, e graças a Deus estamos finalizando o ano de 2022 com a entrega desse complexo aos moradores”, pontuou Almeida.

A obra contemplou a revitalização do campo de futebol, que ganhou dois novos vestiários com acesso direto ao campo e a construção de banheiros feminino, masculino e para pessoa com necessidades especiais (PNE), a troca de 1.350 m² de alambrado, além de três novas arquibancadas com guarda-corpo para promover a segurança dos usuários.

“Fizemos não apenas um campo para que as pessoas pudessem brincar e uma quadra, aqui pessoas vão gerar rendas, onde cada permissionário será catalogado, e fazer daqui uma área de confraternização da comunidade. O prefeito David Almeida continua com a sua missão de devolver dignidade para os bairros, e devolver também o esporte, que é uma inclusão social, estamos entregando para Manaus aquilo que Manaus merece”, completou o titular da Seminf, Renato Júnior.

A população conta agora com uma nova quadra poliesportiva coberta com toda a estrutura esportiva necessária para a prática de futebol de salão, vôlei, basquete e handebol. A praça, que fica no complexo, também foi contemplada com a construção de uma nova estrutura mais resistente com pista de caminhada, academia ao ar livre e a reinstalação de novos bancos em concreto, instalação de seis quiosques para venda de alimentos, além da implantação de um projeto de paisagismo em todo espaço.

O líder comunitário Edvan Alves agradeceu ao prefeito e disse que há mais de 20 aguardava por melhorias no espaço.

“Nunca vi tanta obra chegar na nossa comunidade como tem chegado nessa gestão. Nós moradores só temos a agradecer, essa obra vai ficar marcada para todos nós, há mais de 20 anos não víamos um benefício como esse, gratidão por esse momento”, frisou o morador.

Com informações da Seminf