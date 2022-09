David Almeida determina serviço de manutenção em ponte na Compensa

Por determinação do prefeito David Almeida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizará obras de manutenção da ponte de acesso do boulevard Álvaro Maia ao bairro Compensa, zona Oeste, que não recebia nenhum tipo de serviço desde a sua fundação, há mais de dez anos. A Seminf assegura que a estrutura não corre risco de desabamento

O secretário de Obras, Renato Júnior, que esteve presente no local acompanhado dos engenheiros, explicou o problema e anunciou a solução com o início das obras determinadas pelo prefeito.

“Não há risco iminente de desabamento. É uma ponte que tem mais de dez anos, e necessita de reparos. São estacas-raiz, ou seja, elas estão ancoradas nas rochas dando sustentação às pontes, precisando de manutenção. O prefeito David Almeida esteve in loco, lá embaixo, em uma canoa com os técnicos da Seminf e já determinou que na segunda-feira comece o jateamento dessas estacas, para fazer o gabião que por atos de marginalidade foi descoberto e totalmente desarmado e essas britas que estavam formando gabião foram despedaçadas”, afirmou o secretário.

De acordo com um dos engenheiros fiscais, Madson Rodrigues, o tráfego de veículos não será prejudicado durante a obra, que tem previsão de durar 90 dias. “Todo o serviço será executado no local sem qualquer interdição no tráfego de veículos, nossa equipe está realizando um estudo em todas as pontes e viadutos, conforme determina o nosso prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Júnior, para que possamos escalonar das mais debilitadas às melhores, indo nessa pegada de trás para frente, com a meta de entregar para a população mais segurança e trafegabilidade”.

A Prefeitura de Manaus trabalha de Norte a Sul, vistoriando e acompanhando cada frente de trabalho, atendendo simultaneamente as necessidades da população manauara, com o objetivo de reescrever todos os dias uma nova história na infraestrutura, beneficiando muitas famílias, que por tanto tempo foram esquecidas pelo poder público nas gestões passadas, mas que agora são assistidas pela nova gestão.

*Com assessoria