David Almeida destaca transversalidade entre educação e esporte evidente na Copa Zico

O prefeito David Almeida participou ao lado do ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, Zico, da cerimônia de encerramento da Copa Zico, competição realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que visa incentivar o desenvolvimento motor e psicossocial dos estudantes municipais por intermédio da prática esportiva.

Durante a entrevista coletiva, concedida na Arena da Amazônia, palco das partidas decisivas do torneio, David Almeida destacou a transversalidade entre educação e esportes como forma de ajudar na formação dos jovens do município.

“Trabalhamos a transversalidade entre o esporte e a educação para buscar melhorar os índices do ensino básico do município. Temos a terceira maior rede de ensino do Brasil, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro, e pagamos o terceiro melhor salário do Brasil para professores. A nossa meta, ao realizar eventos como este, é motivar os nossos alunos, nossos gestores e nossos professores para que alcancemos os melhores índices nacionais também na educação”, afirmou Almeida.

Tendo início em agosto, a Copa Zico ocorreu em oito etapas de competições de futebol, que contou com 32 equipes por etapa, divididos em times masculinos do Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, e feminino, nas categorias Sub-9 e Sub-11.

Todos os jogos aconteceram em campos com dimensões adaptadas de acordo com as categorias.

O prefeito David Almeida fez questão de salientar a importância de competições como essa como forma de aproximar as crianças com o esporte de alto rendimento, motivando assim o seu desenvolvimento pessoal.

“Umas das condições para que o aluno participe da Copa Zico é que o aluno esteja frequentemente participando das atividades escolares, e a presença de um ídolo como o Zico trouxe essa motivação. Vários alunos, que já estavam desistindo do ano letivo, voltaram à sala de aula. Tivemos vários relatos sobre isso. A educação e o esporte são as melhores ferramentas para a inclusão social. Estamos agregando essas duas ferramentas para que possamos melhorar tanto a educação quanto o esporte da nossa cidade”, enfatizou David.

Ídolo do Flamengo, Zico explicou que a competição já acontece há mais de 10 anos em todo o país, e ver que chegou até o Norte do Brasil é motivo de muita felicidade, por ser uma oportunidade para vários jovens mostrarem o seu talento e se desenvolverem por meio da prática esportiva.

“Fiquei muito feliz pela oportunidade de realizar essa competição aqui em Manaus. Já temos a realização das competições em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e ficamos muito felizes em ver esse crescimento, principalmente por entender que a Copa Zico tem como objetivo gerar oportunidades e formar cidadãos de bem para o nosso país. Por isso, é gratificante ver essa festa que está acontecendo na Arena da Amazônia”, disse Zico.

Com informações da Semcom