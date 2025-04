O prefeito de Manaus, David Almeida, celebrou, neste sábado, 5/4, o primeiro aniversário de entrega do mirante Lúcia Almeida, um dos maiores símbolos da transformação urbana e turística do centro histórico da capital amazonense. Localizado no largo da ilha de São Vicente e integrado ao casarão Thiago de Mello e ao píer Manaus 355, o mirante se consolidou como novo cartão-postal da cidade, atraindo moradores e visitantes de diversas partes do mundo, especialmente durante a temporada de cruzeiros.

“São quatro obras em uma. Um ano atrás, esta área era um prédio abandonado, degradado. Hoje, é um dos pontos mais importantes do turismo de Manaus, com mais de 250 mil visitantes neste primeiro ano. Estamos mostrando Manaus de frente para o rio, como ela merece ser vista”, destacou o prefeito.

A programação especial de aniversário contou com exposições, apresentações musicais, feira de artesanato, gastronomia e uma queima de fogos de baixo ruído, além da presença de centenas de lanchas atracadas no píer 355, que se tornaram parte do espetáculo do pôr do sol amazônico.

O evento foi organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), que celebrou o impacto positivo do equipamento na economia criativa da cidade. “Aqui temos espaços dedicados à arte, à música, ao artesanato, ao lazer e à gastronomia. O mirante é um polo cultural e de geração de renda para os nossos artistas e empreendedores”, reforçou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, o empreendimento representa uma mudança histórica na relação da cidade com o rio. “Antes, era um lugar que ninguém queria visitar. Hoje, estamos recebendo quase 5 mil pessoas em um sábado, com cultura popular, barcos festejando, famílias inteiras aproveitando esse espaço que virou referência turística nacional”, afirmou.

Durante o evento, a exposição dos fotógrafos da prefeitura também foi destaque. “São profissionais que vivem o cotidiano da cidade e registram com sensibilidade os empreendimentos que estamos entregando. Eles captaram a grandiosidade dessa transformação em suas lentes”, declarou David Almeida.

A homenagem in memorian a Lúcia Almeida, que dá nome ao mirante, também emocionou o público. Irene Melo Ferreira, mãe de Lúcia, destacou o impacto do espaço para a cidade. “É uma homenagem linda. Manaus precisava disso. É um lugar que chama pela beleza natural e vai atrair ainda mais turistas”, disse.

A artesã Rúbia Rodrigues, que expõe no mirante, comemorou o fortalecimento da economia criativa local. “As vendas são maravilhosas. A gente tem a chance de mostrar a nossa arte, nossa floresta, nossos rios. É um espaço que valoriza o artesanato e dá visibilidade ao nosso trabalho”, celebrou.

A moradora Rosemary Soares sintetizou o sentimento do público. “É uma ótima opção de lazer, maravilhosa para a família. Há muito tempo não tínhamos nada assim no Centro. O prefeito está de parabéns”.

O mirante Lúcia Almeida é mais que um ponto turístico. É símbolo de um novo tempo para Manaus. E, segundo o prefeito, vem mais novidades por aí. “Aguardem! Em breve, vamos ter o nosso aquário aqui no entorno. Estamos apenas começando”, finalizou David Almeida.