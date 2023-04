David Almeida anuncia contratação de 350 agentes para escolas e faz apelo aos pais

O prefeito de Manaus, David Almeida, fez um apelo aos pais hoje (12), durante a reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Padre Luis Ruas, a 304ª unidade revitalizada na atual gestão. Ele pediu que conversem e estejam mais próximos dos filhos, para que a criação, os exemplos morais e a formação venham de casa e dos professores, e não das más influências e de conteúdos destrutivos da internet.

“Os nossos meninos, as nossas meninas estão sendo assediados, muitas vezes dentro de casa, na internet. Os falsos influenciadores, pessoas totalmente vazias, não têm conteúdo para passar aos nossos filhos. Crianças, ouçam seu pai, sua mãe, o professor, a professora, o pastor, o bispo, o padre, essas pessoas querem o teu bem. Pais, olhem a mochila dos seus filhos, conversem mais. Vocês querem o melhor para eles, nós também”.

A fala do prefeito é feita em um momento em que o Brasil registra ataques em escolas, feito por alunos contra colegas e professores, e um desses episódios recentes ocorreu em uma escola particular da capital amazonense. Além de todas medidas de segurança já adotadas na rede municipal, como câmeras de segurança e botão do pânico, David Almeida anunciou mais 350 agentes de portaria para as unidades educacionais.