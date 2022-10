David Almeida afirma que Maratona posiciona Manaus no pódio no turismo esportivo

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou hoje (23), do segundo dia de provas da Maratona Internacional de Manaus, no complexo turístico Ponta Negra, em homenagem ao aniversário de 353 anos da capital amazonense, comemorado em 24 de outubro. O evento contou com mais de 5 mil participantes nas provas de 10 quilômetros, na meia-maratona de 21 quilômetros e na prova principal, de 42 quilômetros.

“A maratona foi um sucesso, uma maravilha. Recorde de público, corredores nacionais e internacionais. O público prestigiou, organização muito boa, percurso desafiador e eu tenho certeza que Manaus entrou de vez para o Circuito Nacional de Maratonas. Fico feliz de ver que Manaus abraçou as corridas de rua e isso é maravilhoso. A gente prega a qualidade de vida, por meio da prática esportiva. Tivemos vários depoimentos de pessoas que começaram a correr para se preparar para a Maratona de Manaus, e a cada ano esse evento vai crescer”, enfatizou Almeida.

Organizada pela To Goal Sports, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a Maratona Internacional de Manaus faz parte do calendário de comemoração do aniversário de 353 anos da capital amazonense. Durante o percurso de 42 quilômetros, os competidores tiveram a oportunidade de conhecer alguns cartões-postais da “Paris dos Trópicos”, como a ponte rio Negro, o Teatro Amazonas e a arena da Amazônia.

De acordo com o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, o feedback dos competidores de elite que participaram da Maratona da Amazônia foi o melhor possível, o que confirma o sucesso da prova. Para ele, a edição de 2023 vai contar com mais de 10 mil participantes.

“Para dizer que a Maratona Internacional de Manaus foi um grande evento, nós comparamos com outras provas realizadas pelo Brasil e pelo mundo. Por experiência e relato de vários competidores, não deixamos nada a desejar a essas provas. Então, Manaus, neste dia 23 de outubro, entrou para o calendário das grandes maratonas e tenho absoluta certeza que, no ano que vem, nós teremos aqui mais de dez mil pessoas, muitos turistas, que irão conhecer Manaus e correr a prova. A prefeitura está de parabéns por investir no esporte e organizar um evento do tamanho que foi essa maratona”, ressaltou Moreira.

Campeões

Presente até o final da competição, o prefeito David Almeida participou da cerimônia de entrega dos troféus e prêmios aos campeões. Quem levou a prova de 42 quilômetros masculino foi o corredor de Pernambuco, Jair José da Silva, com o tempo de 2 horas, 32 minutos e 50 segundos. O atleta Juarez Silva se destacou entre os amazonenses, ficando na 5ª colocação.

Já no feminino, a grande campeã foi a etíope Yadine Weldej, com o tempo de 3 horas e 20 segundos. A corredora Franciane Moura foi a melhor atleta local, terminando o percurso em 3 horas, dois minutos e 55 segundos, ficando em terceiro lugar.

Além do troféu, os primeiros colocados do percurso de 42 quilômetros, os campeões garantiram um cheque no valor de R$ 18 mil. Os segundos colocados ficaram com R$ 12 mil, enquanto o terceiro levou para casa R$ 8 mil. Quarto e quinto lugares receberam R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

21 Km

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada da meia-maratona de Manaus foi Johnatas Cruz, 32, com o tempo de 1 hora, sete minutos e 51segundos. Em segundo foi Samuel Nascimentos, 34, com o tempo de 1 hora, nove minutos e quatro segundo. Em terceiro ficou o corredor Edmilson Santana, 35, apenas cinco segundos atrás.

No feminino, quem subiu no local mais alto do pódio foi Rejane Ester Silva, 38 anos, com o tempo de 1 hora, 23 minutos e um segundo. Em segundo lugar ficou Jéssica Soares, 28 anos, seguida por Márcia Magalhães, de 30 anos.

10 Km

Os corredores Gleison Santos e Anastácia Pereira foram os campeões da prova de 10 quilômetros. Curioso é que ambos os atletas também subiram no pódio na prova de 5 quilômetros, realizada na tarde de sábado, dia 22. Gleison ganhou as duas categorias, enquanto Anastácia terminou em terceiro lugar na classe elite.

