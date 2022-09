David Almeida acompanha de perto trabalho de organização do #SouManaus Passo a Paço

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, hoje (4), da reunião do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal (CICCM), formado por órgãos municipais e estaduais que estão monitorando todo o espaço do #SouManaus Passo a Paço 2022, o maior festival de artes integradas da região Norte do Brasil. A ação visa garantir segurança e conforto do público presente no evento realizado no centro histórico.

“No primeiro dia de festival, mais de 100 mil pessoas prestigiaram as atrações que se apresentaram nos diversos palcos do #SouManaus. Não tivemos ocorrências registradas. Foi uma grande festa e superamos todas as expectativas. Já colocamos a cidade na rota dos grandes eventos. A repercussão foi nacional, da virada que demos na cidade de Manaus. Isso é fruto do trabalho integrado que realizamos na nossa gestão e essa reunião só comprova o nosso compromisso de sempre melhorar os serviços oferecidos a nossa população”, enfatizou Almeida.

A primeira edição do #SouManaus Passo a Paço conta com uma megaestrutura formada por mais de 1.500 servidores na operacionalização geral. O plano tático está sendo coordenado, pela primeira vez, pelo município que assume o protagonismo.

Para o superintendente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Sandro Diz, esse trabalho em conjunto das pastas envolvidas, garante uma pronta-resposta às demandas que aparecem durante o festival.

“Esse monitoramento realizado pelo colegiado nos garante dar uma pronta-resposta a tudo o que acontece na hora do evento. Temos aqui representantes de cada serviço, que estão atuando no #SouManaus, desde a polícia, até a Saúde e a Comunicação. A demanda chega ao colegiado e respondemos imediatamente”, afirmou Diz.

Ao todo, 30 câmeras estão controlando todos os palcos e acessos do evento, dando suporte direito aos serviços de trânsito, segurança e saúde como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que registrou dois atendimentos na abertura do festival.

Para garantir a trafegabilidade no evento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está atuando com 70 servidores entre trânsito e transporte nos perímetros, instruindo o fluxo de pessoas.

Com informações da Semcom