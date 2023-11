Datena troca farpas com prefeito de SP ao vivo no Brasil Urgente: ‘Seu filho é melhor’

José Luiz Datena trocou farpas com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, durante o Brasil Urgente de ontem (27), na Band. O político afirmou que Joel Datena, filho do jornalista, é “mais legal” quando foi contatado para se para se manifestar sobre a greve dos funcionários do Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que ocorrerá hoje (28).

O jornalista concedeu um espaço de seu programa para que o prefeito se pronunciasse sobre a greve na cidade de São Paulo. “Depois não fala que eu não dei oportunidade, por isso estou te dando oportunidade”, disse Datena. “O Joel é mais legal comigo do que você, mas não tem problema, não. Ele é mais legal que você”, provocou Nunes.

“Na sua opinião. Eu acho que seu filho é melhor que você. Eu acho que sua mulher é melhor que você”, rebateu o apresentador. “O Ricardinho [filho de Nunes] é”, respondeu o prefeito.

Internautas reagiram à troca de farpas entre Datena e Nunes. “Pau quebrando ao vivaço”, disse Yuri. “Climão”, escreveu Thaty. “Essa fala do Ricardo Nunes sobre os sindicatos é uma chacota”, criticou Vits. “O Datena tá comendo o c* do Ricardo Nunes”, publicou um perfil.

Os sindicatos dos servidores do Metrô, CPTM e Sabesp aprovaram na última semana uma greve unificada nesta terça. Os funcionários afirmam que a paralisação é um ato contra as privatizações e terceirizações em discussão pelo governo de Tarcísio de Freitas.

Com informações do Notícias da TV / Uol