Datena defende Lula em discurso polêmico: “Que se exploda”

Durante o Brasil Urgente desta quinta-feira (17), José Luiz Datena defendeu fala polêmica de Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cop27. O presidente eleito havia comentado na conferência sobre a possibilidade da bolsa cair e o dólar aumentar caso ultrapasse o teto de gastos para manter os R$ 600 de auxílio. O apresentador concordou com o político e disse que o mais importante no momento é cuidar dos mais pobres.

“A bolsa caiu porque o Lula falou que vai romper o teto de gastos porque falou que vai dar pra pobre? Eu quero que o mercado se exploda! O cara disse que não tem jogo no Brasi, como não tem jogo? Esses gringos vem aqui investir quando o dólar sobe. É a moeda podre porque depois que o dólar cai, eles tiram dinheiro daqui e não tem investimento”, afirmou.

“Nós vivemos no Brasil colônia porque nós não temos fábricas, indústrias, necessárias para ser a 10ª potência do mundo, por isso que tem essa divisão de renda canalha: Pobre tem pouco, rico tem muito. Eu quero que se exploda o mercado! ‘Não pode porque o cara vai gastar dinheiro com pobre’. Isso é o que faz o Paulo Guedes, é o que fez o Bolsonaro, gastou quase 1 trilhão estourando o teto de gastos para auxílio emergencial porque precisa, senão o povo morre de fome.” disse Datena.

Durante a campanha para o segundo turno das eleições, Datena chegou a se encontrar com Lula para discutir alguns assuntos relacionados ao futuro do Brasil, assim como fez com Jair Bolsonaro. Apesar das conversas, o apresentador da Band decidiu não declarar apoio em nenhum dos dois candidatos já que, como jornalista, acredita que a imprensa deve ser isenta e não tomar partido de nenhum lado.

*Com informações de Uol