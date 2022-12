Datafolha: 75% dos brasileiros são contra atos golpistas

Uma nova pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira 22 revelou que 75% dos brasileiros são contra os atos golpistas instalados em frente aos quartéis das Forças Armadas.

O percentual indica que a maioria não apoia os pedidos de intervenção militar feitos por bolsonaristas para impedir que o presidente eleito Lula (PT) tome posse no dia 1º de janeiro de 2023. De acordo com o levantamento, 56% ainda defendem que haja punição para os manifestantes.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro e ouviu, presencialmente, 2.026 pessoas com margem de erro de 2 pontos percentuais. Só 21% desses entrevistados disseram ser favoráveis aos movimentos golpistas no País.

Ainda segundo o instituto, a adesão aos pedidos de intervenção não encontra aderência da ampla maioria nem mesmo entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Entre aqueles que dizem ter votado no ex-capitão em 30 de outubro, 50% são contrários aos movimentos em frente aos quartéis. Entre eleitores de Lula, o percentual é de 96%.

O levantamento ainda mediu o índice de apoio ou rejeição aos protestos que pedem golpe por regiões do País. O Centro-Oeste é o local que mais apoiam os manifestantes, com 29%, e o Nordeste o que menos concorda com os atos antidemocráticos, com 14%. Na primeira região, 65% dizem ser contrários aos movimentos e na segunda o percentual salta para 83%.

Há ainda o monitoramento entre católicos e evangélicos. No primeiro caso, 80% são contrários aos protestos dos bolsonaristas e 60% acreditam que deve haver punição aos manifestantes. Já no segundo grupo, os percentuais são de 65% e 45%.

*Com Carta Capital