Daniel Vasconcelos faz balanço e reforça compromisso com a população, em entrevista

A entrevista foi exibida ontem (18), no Portal Central do Poder

Em entrevista ao portal Central do Poder, o vereador doutor Daniel Vasconcelos (PSC), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus (CMM), destacou as principais ações de seu mandato em benefício da população. A entrevista, conduzida pelo jornalista e apresentador Marcello de Paulo, foi exibida ontem (18), no endereço eletrônico centraldopoder.com.br.

Durante a entrevista, o jornalista citou um dos trabalhos mais recentes do vereador: a indicação feita no bairro São José III, onde um terreno de uma caixa d’água abandonada, que era usado por usuários de drogas e prática de crimes, será transformada em uma horta comunitária. Daniel recebeu a demanda durante uma ação social e, imediatamente, solicitou apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Stroski, e do diretor-presidente da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), Arone Bentes. “Eles prontamente nos atenderam e se comprometeram em dar um novo significado para aquela área, que certamente beneficiará muito os moradores do bairro” reforçou Daniel.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias – Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre os desafios à frente de comissões e a dinâmica de trabalho na Casa Legislativa Municipal. No início dos trabalhos legislativos de 2023, ele foi eleito Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias e, antes, esteve à frente da Comissão de Saúde, quando Manaus e o mundo sofriam com a pandemia de Covid-19.

Daniel Vasconcelos, que é Cirurgião-dentista, lembrou da luta para amparar as pessoas acometidas pela Covid-19. “Neste período crítico, não medimos esforços para ajudar e contribuir, no que foi possível, os acometidos e os profissionais de saúde que estavam na linha de frente. Solicitamos as tendas para abrigar os pacientes e acompanhantes nas UBSs, por exemplo. Junto de voluntários, levamos lanches a esses lugares. Enfim, foi um período muito difícil, mas estivemos sempre juntos destas pessoas”, relatou.

Já na Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara, o vereador adianta que usará toda sua experiência para buscar medidas importantes para essa população. Ele já atuou no Alto Rio Negro, com a população indígena do município de São Gabriel da Cachoeira, além de Parintins e Maués. “Termos cerca de 30 mil indígenas em Manaus. Alguns bairros são formados por eles, como o Parque das Tribos, Cidade das Luzes, Tarumã e Santo Dumont. São indígenas de todo o Estado que aqui estão e precisamos cuidar deles, são parte da nossa população”, apontou.

O parlamentar também atuou na coordenação da política de população de rua do Estado do Amazonas. “Neste trabalho tive a oportunidade de conhecer a realidade de pessoas que vivem em diversos pontos de Manaus. São pessoas como nós, que, por algum motivo, estão nessa situação, e precisamos olhar por eles também “, pontuou.

Família e história de vida

O programa Central do Poder tem como propósito permitir que o público em geral tenha a oportunidade de conhecer integrantes da política manauara, seus projetos e história de vida.

Na edição de ontem, Dr. Daniel Vasconcelos falou sobre sua história de vida e sobre a família. De origem humilde, o vereador relatou que seu pai, Matias Vasconcelos, trabalhava de motorista de carro de frente e sua mãe, Maria do Carmo Vasconcelos, era professora infantil e costureira. “Quando criança sempre acreditei que o estudo poderia mudar a minha vida. Meus pais me incentivaram, é um dos valores familiares, e esse valor passei aos meus filhos”, disse.

Conciliando trabalho e estudo, Daniel, que nasceu na pequena cidade de Óbidos, no Pará, conseguiu passar em Odontologia na Universidade Federal do Pará (UFPA). Logo após formado, veio para Manaus como Oficial da Marinha do Brasil. Foi a partir deste momento que começou a sua história de amor com a capital amazonense e o Amazonas como um todo. “Fui recebido de braços abertos nesta cidade, é onde construí minha família, meu trabalho. E, hoje, tenho a honra de representar esse povo querido. Por isso, não meço esforços para honrar cada voto que recebi e farei o que estiver ao meu alcance para melhorar a vida da população”, concluiu.

